En soutien aux nombreux projets engagés dans le secteur du tourisme pour en faire une véritable pourvoyeuse d’emplois et créatrice de richesses, le gouvernement a décidé de restaurer certains monuments liés à l’histoire de l’esclavage et de la traite négrière. En effet, il est noté un engouement de plus en plus manifeste de nombreux touristes d’origines diverses dont des descendants de personnes victimes de ce trafic d’humains qui reviennent sur les terres de leurs ancêtres pour mieux s’imprégner des réalités de cette tragédie de plusieurs siècles. C’est dans cette logique qu’en Conseil des ministres de ce mercredi 30 novembre 2022, les membres du gouvernement ont envisagé la réhabilitation complète des statues Toffa 1er à Porto-Novo et Toussaint Louverture à Allada. A cet effet, il a été décidé de signer un contrat pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage de ces statues. Ce faisant, le Bénin, indique le gouvernement, s’inscrit dans la dynamique de conforter sa position en tant que destination du tourisme mémoriel. En ce qui concerne le monument du roi Toffa 1er, il sera érigé à l’entrée de la ville de Porto-Novo sur une place de 11.000 m2 au Nord du futur musée vaudou et sur lequel, il est prévu la réalisation d’un parc à l’architecture paysagère singulière. La statue aura une hauteur de 18 m et sera posée sur un socle de 3 m, soit une hauteur totale de 21 m. Quant au monument de Toussaint Louverture, il sera érigé sur la place actuellement en cours de rénovation à la sortie Nord de la ville d’Allada. La statue aura une hauteur de 3 m et sera posée sur un socle en béton de 2,70 m de hauteur, soit une hauteur totale de 5,70 m. Par ailleurs, le Conseil invite les ministres concernés d’accomplir toutes les diligences nécessaires à cette fin.

Alban Tchalla