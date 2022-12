Promotion du Consommons local: 34 entreprises obtiennent le certificat d’autorisation de mise sur le marché

Vues : 14

Pour célébrer le mérite et le savoir-faire des entreprises qui valorisent le Made in Bénin, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en partenariat avec l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) a procédé à la remise officielle aux promoteurs méritants du certificat d’autorisation de mise sur le marché des produits qui répondent aux exigences règlementaires. La cérémonie s’est déroulée le jeudi 1er décembre 2022 au siège de l’institution consulaire.

Le présidium lors de la cérémonie

Ce que vous devriez savoir : A travers le Programme CCI Qualité, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin accompagne les entreprises à la démarche qualité, à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché des produits alimentaires. C’est dans ce cadre qu’elle a délivré en partenariat avec l’ABSSA, des certificats d’autorisation de mise sur le marché à 34 entreprises qui ont su respecter les exigences réglementaires. Cet accompagnement de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin vient conscientiser les chefs d’entreprise sur la recherche de la qualité des produits locaux ainsi qu’à la valorisation de leur savoir-faire.

Que disent les initiateurs : Selon le 1er vice-président de la CCI-Bénin, Casimir Migan, le processus qui a abouti à la remise de ce satisfécit aux entreprises qui visent la qualité, est d’abord le résultat d’une synergie d’action entre les acteurs des infrastructures qualité et la CCI Bénin. A l’entendre, les entreprises sélectionnées par leur savoir-faire bénéficieront de maints avantages dont notamment la visibilité de leurs produits. « Tous les produits ayant obtenus l’autorisation de mise sur le marché se verront positionner sur le site de vente en ligne de la CCI Bénin. Une visibilité supplémentaire sera offerte sur les supports de communication de l’institution consulaire », a-t-il promis en ajoutant que les promoteurs des produits ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché se verront régulièrement informé sur les opportunités d’affaire.

À l’entame de son allocution, le Directeur Général de l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), Epiphane Hossou a salué et félicité les entreprises sélectionnées pour leur premier cap franchi. A l’endroit de son partenaire la CCI Bénin, Epiphane Hossou a fait une importante doléance. Il s’agit de mettre à disposition des entreprises, des unités de production afin de limiter les résultats défavorables constatés pendant la visite dans les entreprises. Il poursuit à cet effet que 62 entreprises ont été visitées mais seulement 34 ont su répondre aux exigences de qualité. Il les invite donc à continuer de s’améliorer afin de toujours garder le sens de la qualité. Pour les entreprises non sélectionnées, le DG/ABSSA leur a promis un suivi régulier afin qu’elles parviennent à des meilleurs résultats.

Après la remise des certificats aux promoteurs, le secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé s’est d’abord réjoui que le slogan ‘’Choose Benin’’ commence par prendre corps grâce à la volonté des promoteurs béninois et l’engagement des institutions. Répondant à la doléance du DG/ABSSA, il a fait savoir que l’institution consulaire mettra en place des moulins communautaires pour permettre aux entreprises d’avoir des unités de promotion dans leur zone. Il a pour finir prodiguer quelques conseils aux bénéficiaires qu’il a désignés comme des ambassadeurs du respect des règles du pays. « La qualité est l’amélioration continue donc, il vous reste à faire. Vous devez continuer à garder le flambeau », a-t-il dit en les invitant à être reconnaissant aux partenaires ainsi qu’au gouvernement pour leurs différents apports. Au terme de la cérémonie, les promoteurs ont, à travers leur porte-parole, remercié les partenaires ainsi que la CCI Bénin pour leur accompagnement. Ils ont promis travailler pour donner satisfaction afin d’élever la qualité des produits locaux.

Le SG de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé procédant à la remise de certificat

Quelles sont les entreprises honorées : Au total, 34 entreprises ont réussi l’ensemble des processus de conformité conformément aux dispositions réglementaires de mise sur le marché. Il s’agit de : Ets Yapi, Ets Pivena, Ets Kocali food , Socia Bénin , Ets Zecm Nice , Ets Dari et fils Dakouossa , Ets Az nagnon et fils , Ets Carda , Ets Sylva tomate , Ets Suzane sante , Groupe nare , Ets Kap services , Ets Fenou services et innovation , Ets Action pour progrès de l’homme, Sté Amda sarl , Sté Esop Kandi sarl , Sté Ahimel sarl , Ets Africaroma , Sté Bioterra , 2ke sarl , Krs essor collines international , Ets GK5 + , Ets Osma et fils , Ets Win life , Ets Vergers d’afrique , Sté Gencarmely , Ets la manne Bénin , Ets Miel et Divers , Ets Aure factory , Ets Angel’s floor , Ets Dyra , Ets Ferme lagasse , Ets Rucher d’afrique et Ets Fako.

Assise Agossa