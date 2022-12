Mondial Qatar 2022: Le Maroc 1er du groupe F, rejoint le Sénégal en 8e de finale

Les Lions de l’Atlas aussi disputeront les 8e de finale du mondial Qatar 2022. La sélection marocaine a décroché son ticket suite à son succès 2 buts à 1 devant la Canada. Les Marocains qui avaient leur destin entre leurs mains n’ont pas failli un seul instant. Très vite, ils vont prendre le contrôle des opérations devant les Canadiens qui tentaient de jouer au trouble fête. En moins de 25 minutes, ils se mettent à l’abri avec les réalisations de Ziyech (4′) et En-Nesyri (23′). Rapidité, agressivité, efficacité, le tout ajouté à une bonne dose de technicité, l’équipe marocaine bien qu’elle ait concédé la réduction du score (but contre son camp de Aguerd à la 40′), va gérer la rencontre jusqu’à avoir la victoire finale. Une performance qui permet aux Lions de l’Altas de rééditer l’exploit du mondial 86 en terminant 1er du groupe F avec 7points devant la Croatie (2e) et la Belgique (4points, éliminée). Qualifié, le Maroc est le 2e pays du continent africain se qualifier dans ce mondial. Il rejoint le Sénégal qui s’était brillamment illustré dans la poule A.

