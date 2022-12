Les meilleurs sites de paris internationaux en Afrique

Vues : 6

Aujourd’hui, il existe une multitude de paris sportifs réputés qui s’adressent spécifiquement aux parieurs africains. Il peut être difficile de savoir lesquels sont les plus dignes de votre temps et de votre argent, nous sommes donc là pour vous présenter nos 4 meilleurs sites de paris disponibles pour les clients africains. On fait attention aux choses qui sont les plus importantes pour les parieurs, telles que les offres des clients nouveaux et existants, gamme de sports, fonctionnalités spéciales du site, applications mobiles, et bien plus encore !

1xBet

Même dans un secteur aussi concurrentiel que celui des paris, il est rare de voir un site de paris sportifs tel que 1xBet. Lorsque vous placez un pari sur 1xBet, vous pouvez voir vos chances sur la victoire augmenter, parfois de manière significative grâce aux cotes élevées. La société propose également une offre de bienvenue unique : vous recevrez 130% de votre premier dépôt ou pack de bienvenue sur les jeux de casino, c’est à votre choix. Les paris en directs sur les centaines d’événements chaque jour, casino en ligne, constructeur de paris, promotions quotidiennes, diffusion en direct – vous voyez tout ça et plus sur le site du bookmaker ainsi que dans son appli Android / iOS.

Cependant, toutes ces fonctionnalités spéciales ne vaudraient rien si l’expérience de pari 1xBet n’était pas bonne, et nous sommes heureux de signaler que c’est certainement le cas, grâce à une mise en page du site accrocheuse, une excellente gamme de sports et de marchés et un excellent service en jeu.

1win

1win est l’un des opérateurs de paris populaires en Afrique. Il accueille plus de 1 000 événements par jour et vous pouvez parier sur tous les sports populaires, y compris le football, le tennis, le volley-ball, le golf, la boxe, le handball, le tennis de table, le billard, la Formule 1, le saut à ski et bien d’autres. Si vous avez des problèmes ou des questions pendant votre session, sachez que l’équipe d’assistance est active 24h / 24 et 7j / 7 et que vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone.

Et il existe de nombreux autres avantages à parier avec 1win (télécharger 1win apk ici), grâce à une multitude d’offres clients existantes, une vaste gamme de sports et de marchés et l’une des plus grandes sélections d’options de paiement que nous ayons vues.

Melbet

MELbet ( african-football.com/bookmakers/melbet ) est actif depuis 2012 et propose à la fois des paris sportifs et des services de casino pour tous les joueurs africains. De nos jours, c’est l’un des sites de paris les plus fiables sur le continent. La plate-forme propose d’excellents services, notamment des cotes attrayantes, de nombreux sports, un large éventail de marchés, des paris en direct, etc.

MELbet opère sous une licence de Curaçao, c’est donc tout à fait légal. Il dispose également d’une application mobile, ce qui en fait un site qui utilise toutes les technologies disponibles pour satisfaire les besoins des parieurs. Le système de paiement est également magnifique et vous pourrez choisir parmi les meilleures méthodes de paiement.

Dans l’ensemble, les avantages offerts par MELbet sont évidents. Vous bénéficierez d’une sécurité de premier ordre tout en plaçant vos paris et vous pourrez profiter des meilleurs

sports, y compris le football.

Betwinner

Betwinner est l’un des top sites de paris pour les joueurs africains et chacun d’eux trouvera quelque chose qui correspond à ses goûts. Le site propose une vaste sélection de paris et divers marchés parmi lesquels choisir, de sorte que même les parieurs les plus exigeants seront satisfaits des opportunités de paris sur Betwinner.

Vous pourrez profiter d’un traitement des paris rapide et fiable, d’une opportunité unique de parier gros sur certains des événements les plus populaires au monde, de retraits rapides et de cotes compétitives, ainsi que de la sécurité et de la confidentialité.

L’équipe d’assistance de Betwinner est également active 24h / 24 et 7j / 7, vous êtes donc sûr d’obtenir des réponses à toutes vos questions à temps.