Législatives 2023: Yayi satisfait du récépissé définitif des Démocrates, lance un appel à tous les béninois

Vues : 1

Boni Yayi, ancien président du Bénin

Les responsables du parti Les Démocrates ont présenté ce jeudi le récépissé définitif validant leur liste de candidatures pour les législatives 2023 à leur président d’honneur, Thomas Boni Yayi, ancien chef de l’Etat. Il en a exprimé une très grande satisfaction. Boni Yayi à cette occasion, a lancé un vibrant appel à tous les militants ainsi qu’à tous les béninois, relatif aux législatives de janvier 2023. « En tant qu’ancien président, d’une certaine sagesse, je supplie chacun, quel que soit son bord, qu’il puisse savoir raison gardée. Pas d’injures, pas de violences, que le scrutin soit pacifique. Du respect mutuel. Nous sommes les mêmes. Il faut consolider cette paix et la stabilité» a laissé entendre le président d’honneur de ce parti de l’opposition qui a félicité tous les militants pour la participation des Démocrates au scrutin législatif en vue. « A l’endroit de tout le peuple béninois, mon grand souhait, mes vœux et mon rêve est de prier pour que Dieu nous gratifie d’un scrutin transparent, équitable et paisible. » a aussi affirmé Boni Yayi. Il souhaite surtout que le prochain parlement en soit véritablement un avec des projets de société et jouant pleinement les rôles qui lui sont dévolus, dont les trois principaux demeurent le contrôle de l’action gouvernementale, le vote des lois et le consentement des impôts. L’ex-chef de l’Etat fera savoir aussi avec insistance qu’il « demeure persuadé que le peuple béninois sait très bien que le parti Les Démocrates est un parti qui prône la paix et rien que la paix » Et d’ajouter : « Nous en avons besoin. Sans la paix, on n’ira jamais au développement ».

Christian Tchanou