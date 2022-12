A l’occasion de la célébration de ses 91 ans: Soglo réitère son engagement à combattre pour le continent africain

Vues : 7

Nicéphore Soglo, ancien président de la République

Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a 91 ans le 29 novembre 2022. A cet effet, l’ex Chef d’Etat a reçu les hommages des personnalités, des amis et membres de sa famille au cours d’une cérémonie fort simple organisée au cours de cette journée. Elle a démarré par le recueillement du président Nicéphore Dieudonné Soglo devant l’urne contenant les cendres de la dépouille de sa regrettée épouse, Rosine Vieyra Soglo au domicile familial à Cotonou. le président Soglo a offert un dîner à ses parents, amis et personnalités de diverses sensibilités politiques. A ce dîner, les participants n’ont pas manqué de lui présenter leurs vœux d’anniversaire selon l’usage. L’heureux du jour en a profité pour faire observer une fois de plus, une minute de silence en hommage à la présidente Rosine Vieyra Soglo. Aussi, a-t-il eu une pensée spéciale à tous les compatriotes emprisonnés pour leurs combats politiques dont Reckya Madougou et le professeur Joël Aïvo. De même que tous ceux qui sont exilés hors du territoire national.

Le président Soglo coupe le gâteau

D’autre part, le président Soglo s’est souvenu de ses pairs et dit avoir une pensée spéciale pour ses compagnons du Forum des Anciens Chefs d’État d’Afrique dont les contributions aux efforts de paix et du rayonnement de l’Afrique dans le monde n’ont jamais cessé. Il a pris l’engagement de poursuivre ses actions afin que le Continent africain puisse, lui aussi, peser sur les grands débats de la planète. Les festivités se sont poursuivies jusqu’au petit matin du 30 novembre 2022 à la grande satisfaction des invités présents. Il faut rappeler qu’à la veille de son anniversaire, le président Soglo a reçu les vœux d’anniversaire du syndicaliste Laurent Mètongnon sorti de prison la semaine précédente après un séjour carcéral de cinq années.

Alban Tchalla