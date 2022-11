Développement des industries culturelles et créatives africaines : Jean-Michel Abimbola partage les méthodes du Bénin avec ses pairs à Abidjan

Vues : 3

Le ministre du tourisme, des arts et de la culture, Jean-Michel Abimbola a participé à une table ronde sur le thème : « Promouvoir les Industries Culturelles et Créatives Africaines », au cours de la 3ème édition de Creative Africa Nexus week-end (CANEX WKND 2022) organisée en Côte d’Ivoire sur l’essor de l’économie culturelle. Au cours des échanges, le ministre béninois a apporté une importante contribution aux réflexions sur la mise en œuvre des politiques publiques pour le développement des industries culturelles et créatives (ICC).

Que retenir : Devant sa collègue ivoirienne en charge de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, le ministre béninois a révélé que le gouvernement de Patrice Talon met en œuvre d’importantes réformes pour l’émergence des industries culturelles et créatives (ICC) au Bénin. Au cours des échanges, Jean Michel Abimbola a partagé avec ses pairs les stratégies et méthodes mises en place par le Bénin pour hisser le secteur des industries culturelles et créatives au même niveau que d’autres secteurs en croissance. « Il n’y a pas de développement économique sans une identité culturelle. Au Bénin, les pouvoirs publics jouent leur rôle. Un investissement de 2 milliards d’euros est prévu à l’horizon 2026 dans les arts et la culture. La création d’un quartier culturel et créatif à Cotonou et d’un centre pluridisciplinaire des arts (danses, théâtre, cinéma, musique, …etc.) est prévue. Un musée d’art contemporain et un institut franco-béninois sont en cours », a-t-il énuméré en ajoutant qu’un investissement est également fait pour le renforcement des capacités des acteurs du secteur.

La création d’un environnement sécurisant les investissements dans le secteur des ICC, la recherche de financements publics et privés pouvant rendre plus compétitives les productions culturelles et créatives africaines, les réglementations, les collaborations institutionnelles, les partenariats et les coopérations bilatérales et multilatérales, sont entre autres des propositions faites par le ministre béninois Jean-Michel Abimbola au cours des échanges.

