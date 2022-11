4e journée de la Ligue Pro/Zone C: Adjidja Fc échoue dans l’extra time

Vues : 25

Bassory Tanou d’Adjidja Fc face à un défenseur de Ofmas Sad

Ce que vous devriez savoir : Se racheter. Tel était le défi que devaient relever les joueurs de Adjidja Fc dans le cadre de la 4e journée de la ligue Pro saison 2022-2023. Mais, face à Ofmas Sad Fc, au stade Omnisports de Toffo, l’équipe a failli à cette mission. Une défaite qui empêche le club des militaires d’avoir sa première victoire. Dans ce face-à-face ce sont pourtant les militaires qui ont annoncé les couleurs. Mais l’offensive enclenchée par Arnold Avodagbé n’a pas abouti au fond des filets. On jouait la 4e minute. Mais, équilibré, le jeu va pencher dès la 10e minute au côté des visiteurs qui vont trouver la faille à la 15e minute, par l’entremise d’Amah Kamaloudine. Un retard que les hommes de Fortuné Glèlè vont refaire à la 25e minute par le biais de Bassory Tanou. 1-1, c’est sur ce score que la mi-temps est intervenue. Occasion pour les deux entraîneurs de repasser les consignes et faire les réajustements histoire de maintenir la cadence côté Ofmas Sad ou élever le niveau du jeu, côté Adjidja Fc. Mais le constat au terme de la partie est que, ce sont les visiteurs qui ont fait les bonnes mises en œuvre des consignes. Puisque après la reprise de la partie, ils ont repris l’avantage au tableau des scores. Ceci à la 58e minute sur un coup franc direct de Habidine Abdoukarim, imparable pour Abiola Katchon. 1-2, les hommes du club d’Akpakpa, toujours d’attaque, vont être surpris par un 2e but de toute beauté des militaires à la 80e minute. Alors que le jeu perdait en justesse technique, Arouna Babaguida réussit à passer son garde du corps puis centre pour Jean Nambigou seul face au but et qui place son intérieur du pied. 2-2, les militaires reviennent une nouvelle fois au score. Et il ne restait qu’à gérer la fin du match. Mais à la recherche de l’aggravation de la marque, Abdoul Adamou et ses coéquipiers vont être mis à terre dans la première minute du temps additionnel. Sur un contre après une perte de la balle dans le camp des visiteurs, Léon Bavi, au point de penalty ajuste à nouveau Abiola Katchon pour le but victorieux de sa formation. 2-3, Adjidja Fc s’incline. Une 2e défaite d’affilé, après celle contractée devant Requins Fc qui interpelle à plus d’un titre. Adjidja Fc, 7e avec 2 points, doit se remobiliser pour tout donner dès sa prochaine sortie pour essayer de se tirer un peu vers le haut du classement. Avec ce score Ofmas Sad décroche sa première victoire de la saison et monte à la 6e place avec 3 points.

Anselme HOUENOUKPO