Législatives de janvier 2023: L’Eglise protestante appelle à un scrutin apaisé et inclusif

Vues : 4

Kponjesu-Amos-Hounsa

De quoi il est question : Dans une déclaration faite à Porto-Novo ce dimanche 27 novembre 2022 signée du Rév. Prof. Kponjesu Amos Hounsa, l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) appelle à des élections apaisées et inclusives. A cet effet, elle invite tous les partis politiques à travailler dans la sérénité, la tolérance et l’acceptation de l’autre malgré les différences. Aussi, elle demande à chaque citoyen de privilégier et développer des comportements pacifiques, d’examen de conscience, de compréhension mutuelle et de fraternité pour que les élections législatives de 2023, soient un moment de communion, de retrouvailles et de réjouissances.

Entre les lignes : L’EPMB salue la justesse et la dextérité avec lesquelles le président de la République, Patrice Talon a pu conduire toutes les obligations de l’exécutif liées à l’organisation desdites élections. L’Eglise félicite ensuite les sages de la Cour constitutionnelle. Pour elle, ils disent le droit pour l’image du Bénin reconnu en matière de démocratie. Selon l’Eglise, la décision qu’ils ont rendu en faveur du parti “Les Démocrates”, marque une fois de plus la vitalité de la démocratie du pays. « Elle vient prouver combien nous devons compter sur le principe de séparation des pouvoirs dans notre pays. Que les sages de la Cour en soient remerciés et encouragés pour leur détermination et leur capacité à dire le droit », peut-on lire dans la déclaration

Par ailleurs : L’Eglise a invité les citoyens en âge de voter à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique le 8 janvier 2023 et salue l’esprit de fraternité et de travail acharné de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), pour la veille et les dispositions qu’elle prend pour que les élections soient une réussite.

L’EPMB appelle à des élections apaisées et inclusives pour la paix au Bénin

(Déclaration de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin)

Chers compatriotes,

Chers enfants du Bénin,

Frères et soeurs dans la foi,

La grâce et la paix soient sur notre pays le Bénin.

Depuis le 6 mars 1843, la mission Méthodiste s’est installée au Bénin grâce à la faveur d’une audience accordée par le roi Ghézo au missionnaire Thomas Birch FREEMANN. Nous rendons hommage à la royauté d’Abomey qui a permis l’implantation de notre Eglise u Bénin. En prélude à la célébration des 180 ans de mission, l’EPMB a décrété l’année 2022 comme une année missionnaire. A l’issue de l’année missionnaire l’Eglise rend grâce à Dieu.

En ce moment décisif où notre pays, le Bénin, s’apprête à tourner une page de son histoire démocratique avec les élections législatives du 08 janvier 2023, nous voudrions, au nom de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), implorer la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs sur nous tous. Que sa paix règne dans nos cœurs, en nous et dans tout le pays. Amen !

C’est avec action de grâce et reconnaissance à Dieu que nous notons toutes les activités qui se mènent dans le cadre des prochaines élections. Nous bénissons Dieu, pour le climat de bonne collaboration et du vivre ensemble qu’Il nous favorise. Aussi conviendrait-il de reconnaître le mérite de tous des acteurs politiques et des différentes composantes administratives, à quelque niveau que ce soit.

D’abord, nous ne pourrions mesurer la justesse et la dextérité avec lesquelles le Président de la République, Son Excellence Patrice TALON a pu conduire, de mains de maître, toutes les obligations de l’exécutif liées à l’organisation desdites élections. Mais nous pourrions consentir à dire que des pas ont été franchis et que, sûrement, les démarches préparatoires évoluent bon train. Si les élections inclusives constituent le socle d’une vraie démocratie, nous devons reconnaître tout le mérite au Chef de l’Etat et à son gouvernement qui ont œuvré pour que ces élections soient davantage inclusives, mettant en jeu tous les acteurs quel que soit leur bord politique, opposition et mouvance.

L’Eglise félicite ensuite les sages de la Cour constitutionnelle qui disent le droit pour l’image de notre pays toujours reconnu en matière de démocratie. La dernière décision en date du 17 novembre 2022 est une bonne nouvelle non seulement pour le parti “Les Démocrates” et les partis de l’opposition mais aussi pour nous autres Organisations de la Société Civile (OSC), parce que cette décision de la haute juridiction marque une fois de plus la vitalité de notre démocratie. Elle vient prouver combien nous devons compter sur le principe de séparation des pouvoirs dans notre pays. Que les sages de la Cour en soient remerciés et encouragés pour leur détermination et leur capacité à dire le droit.

Nous voudrions enfin saluer l’esprit de fraternité et de travail acharné de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), pour la veille et les dispositions qu’elle est déjà en train de prendre pour que les élections soient une réussite et un bon témoignage pour le Bénin, en Afrique et dans le monde.

C’est pourquoi, l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin :

appelle à des élections apaisées et inclusives pour la paix dans notre pays, la paix et la vraie paix que procure le Seigneur : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point » (Jean 14 : 27) ; invite tous les partis politiques à travailler dans la sérénité, la tolérance et l’acceptation de l’autre, malgré les différences ; demande à chaque citoyen de privilégier et développer des comportements pacifiques, d’examen de conscience, de compréhension mutuelle et de fraternité en ce moment important car, « Notre paix dépend de la paix de notre pays » (Jérémie 29 : 7) ; souhaite que les élections législatives de 2023 soient un moment de communion, de retrouvailles et de réjouissances pour les filles et fils de notre commune nation. invite tous les citoyens en âge de voter à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique le 8 janvier 2023.

Que Dieu bénisse le Bénin et bénisse ses enfants. Amen !

Porto-Novo le 27 Novembre 2022

Son Eminence Rév. Prof. Kponjesu Amos HOUNSA,

Président/EPMB

Alban Tchalla