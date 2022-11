Distinction dans l’ordre national du Bénin : Imorou Bouraima élevé au grade de Chevalier

Vues : 13

Imorou Bouraima fait Chevalier de l’ordre national du Bénin

De quoi s’agit-il: Des Béninois dont le travail au quotidien impacte le développement économique et social du pays ont été distingués le vendredi 25 novembre 2022, au siège de la Grande Chancellerie du Bénin. Parmi eux, figure l’actuel Directeur Général du Fonds National pour le Développement des activités de Jeunesse, de Sports et de Loisirs (Fndajsl). Imorou Bouraima, comme c’est de lui qu’il s’agit, fait son entrée dans l’ordre national au grade de Chevalier. Il a reçu l’insigne ainsi que l’attestation lors de la cérémonie présidée par Salilou Adissa Akadiri, Vice grand Chancelier. En effet, il a été repéré pour ses bonnes œuvres dans son domaine et surtout l’accomplissement avec rigueur, probité et loyauté des missions républicaines à lui confiées. Imorou Guiwa Bouraima a un profil rare. L’homme qui a pour leitmotiv “Travailler sans relâche et sans se soucier de la hauteur du sacrifice que l’on fait”, a été d’abord formé à l’Institut National d’Economie(INE) en Gestion en Informatique puis à l’université Cheick Anta Diop de Dakar et l’université Paris 8 en collaboration avec l’institut Cerco. Titulaire d’un Master en management des projets et des organisations sportives, Imorou Guiwa Bouraima a servi le ministère des sports depuis 2008 sous les ministres Étienne Kossi, Didier Aplogan Djibodé, Naomie Azaria, Idrissou Safiou Affo et actuellement Oswald Homeky. Il a occupé plusieurs postes, Assistant du Ministre, Coordonateur de projets, Directeur Départemental, Directeur Technique du Sport et de la formation sportive, Administrateur du conseil d’administration du Fndajsl, avant d’être promu Directeur Général de cette structure depuis 2020 et le gère avec probité. Très actif dans le mouvement associatif sportif, lmorou Bouraima a recréé depuis 2006 l’Association Sportive de Cotonou qu’il préside, ce qui lui a permis d’être élu au comité exécutif de la fédération béninoise comme membre en 2013 et 2018, et vice-président en 2022.

Ce qu’en dit le récipiendaire : Avant la remise de la distinction, Falilou Akadiri, vice-grand chancelier de l’Ordre national du Bénin a indiqué que «l’élévation a un grade de l’Ordre national du Bénin est toujours un événement important, aussi bien pour les récipiendaires que pour l’administration de la grande chancellerie de l’Ordre national du Bénin». Il a ensuite rappelé brièvement le brillant parcours de Imorou Guiwa ainsi que celui des neuf autres distingués. A l’issue de sa décoration qui s’est déroulée en présence des parents et amis des impétrants, le président de l’Association Sportive de Cotonou (As Cotonou) a dit toute sa fierté. «Ce sont des sacrifices consentis dans le cadre professionnel depuis plusieurs années qui sont reconnus par l’Etat et par la première autorité de notre pays. Nous en sommes fiers mais également ça nous amène à pouvoir redoubler d’ardeur, être plus exemplaire pour que nous puissions mériter la distinction de ce jour», a déclaré le récipiendaire. Il n’a pas manqué de dédier à son entourage, cette distinction. «J’aimerais dédier cette médaille à tous les proches, que ça soit la famille, les amis et les collaborateurs, tous ceux qui m’ont accompagné durant toute cette période où j’ai été sollicité par la Nation».

Par ailleurs : Tout comme Imorou Bouraima, plusieurs 9 autres acteurs de développement ont également bénéficié de la reconnaissance de la Nation. Il s’agit entre autres, de l’ancien Maire de Sèmè Podji, Mathias Gbèdan, élevé au grade de commandeur de l’ordre national.

Anselme HOUENOUKPO