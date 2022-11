Renforcement des systèmes de gouvernance en Afrique : Bio Tchané vante la qualité de la gouvernance sous Talon  

Vues : 2

Le présidium lors de la rencontre

Le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bjo Tchané a procédé à l’ouverture de la 11ème édition du dialogue de haut niveau sur la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’homme. C’était le mardi 22 novembre 2022 au palais des congrès de Cotonou.

C’est autour du thème : “Lutter contre les changements institutionnels par le renforcement des systèmes de gouvernance en Afrique” que le ministre d’Etat a parlé de la qualité de la gouvernance du régime Talon. A le croire, les crises politiques que subissent bon nombre d’Etats africains sont dues pour la plupart à la qualité de la gouvernance mise en place. Ainsi, il a fait savoir que le gouvernement du président Patrice Talon conduit depuis 2016, le Bénin sur « la voie difficile mais nécessaire d’une gouvernance rigoureuse et vertueuse et les résultats sont déjà visibles dans le pays ».

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a partagé l’expérience du Bénin sur le plan des réformes politiques, notamment la réforme du système partisan. Pour lui, cette réforme engagée par le gouvernement « fait partie des avancées majeures de la bonne gouvernance ». Malgré toutes ces avancées, l’autorité ministérielle a également rassuré que « le Bénin continuera à œuvrer pour garantir et asseoir la stabilité politique dont les pays africains ont tant besoin pour leur développement ». Le ministre chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a pour finir remercié l’Union Africaine et ses partenaires pour avoir choisi le Bénin comme pays devant abriter cette 11ème édition du dialogue de haut niveau sur la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’homme.

Assise Agossa