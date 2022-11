Projets de budgets 2023 des ministères sectoriels :85 milliards FCFA pour l’eau et les mines en 2023         

Vues : 3

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Séidou Adambi

85 milliards 170 millions 817 mille FCFA, c’est le montant de la prévision budgétaire du ministère de l’eau et des mines pour l’année 2023. C’est le ministre Samou Séidou Adambi qui a défendu en personne cette prévision budgétaire devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale le lundi 21 novembre 2022 à Porto-Novo.

Le projet de budget 2023 du ministère de l’eau et des mines est en hausse de 14,41% par rapport au budget de 2022 qui était de 74.448.532.000 FCFA. Cette prévision budgétaire est répartie en dépenses ordinaires à hauteur de 2.052.606.000 FCFA et en dépenses en capital de 82.127.211.000 FCFA.

En ce qui concerne les actions, le projet de budget 2023 est dédiée à la promotion de l’accès à l’assainissement des eaux usées et pluviales en milieu urbain ; au suivi des activités de projet de construction et d’exploitation du pipeline export Bénin-Niger sur toute l’étendue du territoire national ; à la restructuration du secteur minier ; à la poursuite des travaux de renforcement des systèmes d’alimentation en eau dans 7 villes du Bénin non encore couvertes par la SONEB ; à l’amélioration de la disponibilité de l’eau en quantité et en qualité pour les activités de production ; à la finalisation des études ADS, APD pour le démarrage des travaux de renforcement des systèmes en eau potable dans 60 villes faiblement couvertes et enfin à l’amélioration du cadre de gestion pour une bonne gouvernance de l’eau.

Fidèle KENOU