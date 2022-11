Prise en charge sanitaires et autres : Les dialysés soulagés, l’État assume 80% de leurs dépenses

Vues : 5

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin

Les patients dialysés et autres admis en évacuation sanitaire dans les centres hospitaliers du Bénin ou de l’étranger n’ont plus de soucis à se faire. Le gouvernement du Bénin préoccupé par l’état de santé de ses populations a décidé par arrêté interministériel N⁰0116/MS/MEF/DC/SGM/SP/DGMHED/DPAF/CJ/ SA/ 010/SGG22, conjointement signé du ministère de la santé et celui de l’économie et des finances, d’assurer la prise en charge de 80% des dépenses de santé imputables aux patients. L’arrêté précise que les ayant droits ou les assistés de l’État dont la santé nécessite une prise en charge sont invités à prendre un ticket modérateur qui établit la part des dépenses qui leur sont réservées. Ainsi, le gouvernement assure les 80% des dépenses liées à la prise en charge sanitaire des ayant droits et des assistés de l’État, ce qui porte la valeur du ticket modérateur à 20%. L’achat du ticket modérateur est fait selon trois options. Il s’agit du paiement au départ de 20% du devis des prestations et règlement du solde éventuel à la fin sur la base des factures transmises par l’hôpital d’accueil, du dépôt au départ d’une caution bancaire de 25% du devis des prestations et règlement à la fin sur la base des 20% des factures transmises par l’hôpital et le paiement à la fin par retenues mensuelles sur salaire ou pension sur la base d’un ordre de recette correspond au montant du ticket modérateur à la charge du patient. Cet arrêté interministériel prend effet à compter du 16 novembre 2022, date de sa signature.

Assise Agossa