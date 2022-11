Préparatif de l’organisation de l’AIMF au Bénin: Luc Atrokpo échange avec son homologue de Paris

Vues : 14

Le maire de Cotonou Luc Atrokpo et son homologue de Paris, Anne Hidalgo

De quoi s’agit-il : La ville de Cotonou accueille l’Assemblée générale de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) qui rassemble plus de 300 participants venus de tous les pays du monde les 22 et 23 octobre 2023. Pour discuter de l’organisation de cette grande rencontre qui se portera principalement sur la culture urbaine, le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a échangé avec son homologue de Paris, Anne Hidalgo, ce vendredi 18 novembre 2022 à Tunis après la réunion du bureau de l’AIMF.

Ce qu’en dit le maire Atrokpo : Pour Luc Atrokpo, la tenue de ce congrès de l’AIMF à Cotonou est une aubaine pour la ville vitrine du Bénin qui dispose désormais d’assez d’atouts hôteliers pour un rassemblement dans les meilleures conditions des acteurs locaux. « Cet évènement mettra sans doute Cotonou sous orbite. Plusieurs entendent parler de la transformation du Bénin depuis l’avènement du régime du Président Patrice Talon, c’est ainsi une occasion pour mieux vendre Cotonou et le Bénin car on aura à accueillir plus 300 maires du monde entier », a fait savoir l’édile de la ville de Cotonou. Il a ajouté qu’un circuit touristique cernant les villes de Porto Novo, Ouidah, Abomey donnera un éclat particulier à la manifestation. L’autorité a par ailleurs notifié que cette assemblée ne peut se faire sans le Gouvernement puisqu’il faut un apport sécuritaire, organisationnel, et même financier. « Nous discutons avec le Ministère de la décentralisation, le Ministère des finances et avec le Gouvernement pour que nous ayons l’appui nécessaire pour relever ce défi », dit-il.

Quel est l’avis du maire de Paris : Pour l’édile de Paris, Anne Hidalgo, la ville de Cotonou sera une étape importante dans la vie de l’AIMF. « La fierté est pour nous, Association Internationale des maires francophones de répondre à l’invitation du maire de Cotonou, une ville et un pays de culture, d’art où le thème sera notamment les arts urbains. Nous allons nous retrouver avec les maires de la francophonie, ce qui représente environ 300 personnes qui vont travailler et échanger ensemble leurs bonnes pratiques grâce à l’énergie de la ville de Cotonou et à la volonté du maire de Cotonou de nous accueillir », a-t-elle martelé. Elle se dit émue de pouvoir séjourner dans ce beau pays qu’est le Bénin.

Par ailleurs : Des sujets d’accord de coopération décentralisée et d’échange bilatéral entre Cotonou et Paris ont été également abordée par les deux édiles.

Assise Agossa