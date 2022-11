En prélude aux législatives 2023: Hounkpè et son équipe à l’assaut de tous les Cauris du Bénin

Vues : 4

Le Secrétaire Exécutif National de Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Paul Hounkpè et plusieurs autres responsables du parti ne se donnent plus de repos depuis peu. Ils ont pris d’assaut le terrain pour galvaniser les leaders et militants à la base. En lice pour les législatives de janvier 2023, ce parti de l’opposition a déjà son récépissé définitif, comme les 6 autres retenus. Très tôt donc, Hounkpè et l’ensemble des membres du Bureau Politique du parti se sont donnés pour mission d’aller renforcer les liens entre les Cauris sur toute l’étendue du territoire national. Plusieurs rencontres avec des coordinations communales et militants s’enchainent depuis quelques jours. L’agenda des responsables FCBE s’enrichit aussi dans la foulée avec des réunions statutaires comme la 3ème session ordinaire tenue du parti le week-end dernier dans le septentrion, précisément à Natitingou. Une session à l’issue de laquelle, de fortes recommandations ont été faites. L’accent a été surtout mis sur la nécessité de maintenir un dialogue franc avec les leaders FCBE de chaque localité pour colmater les brèches suite aux remous et mécontents nés des positionnements faits sur la liste de candidatures du parti aux législatives 2023. Selon des proches à lui, le Secrétaire Exécutif National du parti Paul Hounkpè est déterminé à aplanir les divergences, renouveler les engagements, se serrer les coudes et rallumer la flamme de la fraternité.

Après d’autres localités parcourues dans le nord profond, ils étaient à Parakou, Kandi et Bantè ces derniers jours dans leur périple pour les mêmes objectifs. Ce mardi 22 novembre, ce fut le tour d’Agbangnizoun dans le Zou et Kétou dans le Plateau. A l’occasion de leur descente dans le Zou, Hounkpè et sa délégation n’ont pas manqué d’aller présenter à Abomey leurs sincères condoléances à la famille de Roland Sacla, un jeune candidat FCBE aux prochaines législatives, décédé il y a quelques jours.

Encadré

« Si nos amis Démocrates ont été réhabilités…Ça nous arrange » dixit Djemba

A la faveur de la rencontre entreprise depuis peu par les responsables FCBE avec les leaders à la base, le président d’honneur du parti, l’ex ministre Alassane Soumanou Djemba a réagi à propos de la décision de la Cour constitutionnelle qui remet le parti Les Démocrates dans la course pour les législatives 2023. L’ex candidat à la présidentielle de 2021 et ancien ministre sous Boni Yayi dit en exprimer une joie totale. «La Cour Constitutionnelle qui est un pouvoir au-dessus des autres, a œuvré dans le sens de l’apaisement et de la réconciliation. Je soutiens cette décision qui peut permettre à ce que tous les partis désireux d’aller aux élections puissent trouver leur compte » a-t-il fait savoir. « Si nos amis Démocrates ont été réhabilités pour aller aux élections, nous ça nous arrange parce que ça permettrait une divergence d’idées et de programmes. Cela nous permettra aussi de nous comparer sur le terrain. Le parti FCBE vous le savez, a une assise assez élevée dans tous les départements du pays » a-t-il aussi laissé entendre. Et à Alassane Djemba de dire « bonne arrivée à cette décision pourvue qu’elle œuvre pour la paix l’unité, la concorde et qu’elle respecte les textes ».

Christian Tchanou