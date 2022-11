1ère Circonscription électorale: Bako-Arifari galvanise la troupe BR à Malanville et Karimama

Vues : 2

Après l’investiture des candidats du parti Bloc Républicain au palais des congrès à Cotonou le samedi dernier, le député Nassirou Bako-Arifari a tenu une rencontre politique au cours de laquelle, il a présenté les candidats de la 1ère Circonscription aux militants à la base. L’activité a eu lieu à Karimama le lundi 21 novembre 2022. Pour le même exercice, l’he Bako-Arifari s’est rendu à Malanville dans la matinée de ce mardi 22 novembre 2022. C’est un monde impressionnant de militants et d’adhérents qui a accueilli la délégation. Occasion pour le député Nassirou Bako-Arifari de remobiliser la troupe pour la cause du BR au soir du 08 janvier 2023. De nombreux leaders et pas des moindres à Tassi, ont fait leur adhésion au parti du cheval cabré. Car selon eux, le cheval est la monture des grands conquérants comme Soundjata Keïta de Mandingue ou encore Bio Guerra de Bénin. Après les différentes interventions des militants présents et certains leaders qui ont quitté l’UP le Renouveau pour réitérer leur confiance au parti Bloc Républicain, l’he Nassirou Bako-Arifari a présenté les candidats. Un choix de candidats pour lequel les populations de Malanville sont fières. Emu par l’approbation de ses mandants, l’he Nassirou Bako-Arifari se dit heureux d’appartenir à cette Circonscription électorale. Il a fait savoir qu’il n’a doute aucun de la victoire du cheval blanc au soir du 08 janvier 2023. Faut-il le rappeler, la 1ère Circonscription électorale est composée des communes de Kandi, Karimama et Malanville et met en jeu 4 sièges.

Alban Tchalla