Musée International du Vodun à Porto-Novo : La construction désormais effective

-Le Ministre Abimbola dévoile l’étendue du projet

Jean-Michel Abimbola, Ministre du tourisme de la culture et des arts

De quoi s’agit-il ? Dans exactement 24 mois, soit en décembre 2024, le projet de construction du Musée International du Vodun (MIV) sera une réalité dans la capitale politique du Bénin. En prélude à la remise du site à l’entreprise en charge de sa construction ce vendredi 18 novembre 2022, le ministre du tourisme de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola s’est entretenu avec la presse au panthéon négro africain à Porto-Novo sur tout ce qu’il convient de savoir sur ce gigantesque projet du gouvernement du Président Patrice Talon. Il était entouré pour la circonstance du patriarche et président des sages de Porto-Novo, Karim Urbain da Silva ; le Maire de la Ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, le Directeur de l’Agence National de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (ANPT), Edmond Tolli et les membres de son cabinet.

Qu’est-ce que le MIV ? Le Musée International du Vodoun (MIV) fait partie d’un ensemble de projets structurants d’offre muséale et touristique du Gouvernement du Président Patrice Talon au profit de la ville de Porto-Novo. Par sa construction, le Gouvernement entend offrir au monde un musée encyclopédie des religions qui donne au visiteur les moyens intellectuels et visuels d’une meilleure compréhension du Vodun. Autrement dit, le MIV est un musée dont l’objectif est purement scientifique. Il permettra aux uns et aux autres d’approfondir leur connaissance sur la religion vodun, ce qu’il est, ce qu’il n’est pas et comment il a évolué d’un continent à l’autre.

Quelles sont les caractéristiques du MIV ? Le projet MIV sera réalisé sur une superficie d’un hectare cinquante-six ares (1ha56a) pour un coût de quinze (15) milliards de francs CFA. La Société Immobilière d’Aménagement Urbain (SIMAU) est le maître d’ouvrage délégué en charge de la construction du MIV sous la couverture institutionnelle de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (ANPT). Le Musée international Vodun de Porto-Novo est un ensemble qui comprend : Un grand bâtiment d’accueil, un bar – cafétéria, un auditorium pour 150 personnes, une salle d’exposition temporaire dotée d’un accès indépendant, et 4 salles d’exposition permanentes. Au Sud de la parcelle, on retrouvera la zone logistique et des locaux techniques. A l’Est de la parcelle se trouvent les bureaux. « De l’entrée du Musée à la dernière salle, un parcours couvert, offrira aux visiteurs un confort thermique et découverte, tout en favorisant la préservation des pièces de la collection. Les bâtiments et leurs façades présenteront une texture marquée et typée intégrant une technologie/structure créative pour les planchers de grandes portées et un système d’éclairage zénithal » a laissé entendre le ministre du Tourisme, de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola.

Par ailleurs, le doyen Karim Urbain da Silva, l’un des propriétaires du domaine qui accueillera le MIV a exprimé sa joie de voir le projet prendre corps. Il a réitéré son engagement et sa disponibilité à accompagner tout projet de développement du Gouvernement du Président Patrice Talon. « Je voudrais vous rassurer qu’à la mairie de Porto-Novo, nous mettons tout en œuvre pour que notre partition ne souffre absolument de rien en ce qui concerne la réalisation de ce projet. » a rassuré le Maire de la Ville de Porto-Novo, Charlemagne N. Yankoty.

Fidèle KENOU