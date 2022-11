Investiture des prétendants aux législatives de janvier 2023 : Le BR actionne sa tactique de combat 

Vues : 16

Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national (SGN) du parti

A la suite de l’obtention du récépissé définitif de participation du Bloc Républicain au scrutin législatif du 08 janvier 2023, les candidats titulaires et suppléants inscrits sur la liste du parti, ont été investis et renvoyés dans leur mission. C’est le Secrétaire général national (SGN) du parti, Abdoulaye Bio Tchané, qui a présidé la cérémonie d’investiture de ses 218 candidats le samedi 19 novembre 2022 au palais des congrès à Cotonou.

Qu’est-ce qui est important : Venus de toutes les contrées du pays les 218 candidats à la députation sur la liste Bloc Républicain ont pris l’engagement solennel de défendre les idéaux de leur parti et de ratisser large pour sa victoire au soir du 08 janvier 2023. Cet engagement de se comporter en digne représentant du BR et de travailler à sa victoire, a été pris à travers une prestation de serment devant les membres du bureau exécutif et du bureau politique national, des membres du secrétariat administratif et des membres des structures décentralisations du parti. En effet, loin d’être une activité politique ordinaire, l’investiture des candidats BR, est de nature à mettre en condition ces derniers pour affronter les prochaines législatives.

Ce qu’il faut retenir : Cette cérémonie d’investiture à en croire le Secrétaire Général National, Abdoulaye Bio Tchané, s’inscrit dans la droite ligne des formalités internes prévues par les statuts du parti Bloc Républicain. Au nom du comité préparatoire, Adidjatou Mathys a souhaité la bienvenue aux candidats et précisé que l’organisation de cette activité, est l’œuvre collégiale des membres du bureau politique, mais aussi des militants chevronnés du parti qui se sont engagés et ont travaillé d’arrache-pied. « Il s’agit pour le Bloc Républicain d’une activité novatrice. Je souhaite une bonne chance aux candidats et les invite à ramener le perchoir de l’Assemblée nationale », a-t-elle dit. Au cours de cette investiture, tous les candidats d’honneur du parti, c’est-à-dire les anciens ayant des expériences électorales, ont été installés dans leur mission de soutien et d’accompagnement du dispositif de campagne du parti.

Qu’en est-il du choix des candidats : « On n’a pas tenu compte des considérations personnelles, amicales ou sociales », a expliqué Abdoulaye Bio Tchané. Il s’est réjoui du travail abattu et qui a permis au parti d’être la seule formation politique dont les dossiers ne souffrent d’aucune insuffisance et de recevoir en premier le récépissé définitif. Saluant la contribution de ses militants, le ministre Bio Tchané a indiqué qu’il faut viser la victoire aux prochaines législatives afin de rehausser le BR au rang des plus grands partis sur l’échiquier politique national. Pour lui, plusieurs considérations internes et externes au parti, les considérations stratégiques légales ou réglementaires, ont pu déterminer cette liste de candidature, ainsi que les positionnements dans chaque Circonscription électorale. A cet effet, il a félicité et encouragé les candidats malheureux à la candidature en leur décernant un certificat de candidat à la candidature, gage de l’attachement et de leur militantisme exemplaire.

Quel combat pour les législatives : Renvoyant ainsi ses candidats dans leurs prérogatives, Bio Tchané a appelé à une mobilisation générale pour la victoire. « Nous n’avons pas d’objectif autre que la victoire du Bloc Républicain au soir du 08 janvier prochain. Notre victoire doit être claire, franche et nette » a souhaité le SGN du parti. Il pense que pour y arriver cette victoire, elle dépendra de leur détermination, leur engagement et surtout de leur dévouement personnel et collectif sans exception. Le ministre Bio Tchané a exhorté chacun de ses militants à la victoire sur leur ergo, doute et certitude. « Je vous exhorte à l’union et à la synergie d’action pour permettre au Bloc Républicain d’aller loin », a-t-il laissé entendre avant d’ajouter : « notre présence majoritaire à l’Assemblée nationale est la clé du salut du parti et la préservation de l’intérêt général de l’équité territoriale chère au parti ». Après avoir reçu leur lettre de mission, l’he Chantal Ahyi et Alimatou Badarou ont pris le ferme engagement de remplir cette mission avec dynamisme, fermeté et toujours chevillé au corps les idéaux du Bloc Républicain. Elles comptent ratisser large pour la victoire de ce parti au soir du 08 janvier 2023.

Alban TCHALLA