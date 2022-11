Rentrée académique 2022-2023: La plateforme des bourses universitaires officiellement ouverte

Vues : 5

(Plus de 8 milliards décaissés l’année 2021-2022 soit 7.975.725.400 FCFA des bourses nationales et 254.870.657 FCFA des bourses extérieures)

Le présidium de la cérémonie

Qu’est-ce qui est important : La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a procédé ce jeudi 17 novembre 2022, au lancement officiel de la plateforme des bourses au titre de la rentrée académique 2022-2023. L’évènement a eu lieu à l’ISBA à Cotonou, en présence des membres de la Direction des Bourses et Aides Universitaires (DBAU), des cadres du ministère, des responsables des organisations estudiantines ainsi que les étudiants.

Que disent les acteurs : Le Directeur des Bourses et Aides Universitaires (DBAU), Martin Ogoussan, a précisé les raisons qui ont conduit sa direction de procéder au lancement de la plateforme des bourses à chaque rentrée académiques. Au nombre de ces raisons évoquées, le manque d’information des étudiants sur les critères d’attribution des bourses et la nécessité de faire les demandes dans les délais. C’est en cela que l’organisation de ces journées portes ouvertes lui parait importante. L’objectif est d’aider les étudiants à mieux apprécier les services de la DBAU. Il a remercié la ministre Eléonore Yayi et toute son équipe pour leur soutien et accompagnement dans le but d’aider la direction à satisfaire les étudiants de ses services.

Martin Ogoussan, Directeur de la DBAU

Au cours de ce lancement, le bilan de la gestion des allocations au cours de l’année 2021-2022, a été faite. Au total, 34.895 dossiers reçus et 33.381 traités pour ce qui est des bourses dans les Universités publiques du Bénin. En ce qui concerne les bourses étrangères, les 180 demandes de bourses étrangères ont reçu un avis favorable. « L’année 2021-2022 a été une année exceptionnelle qui marque une séparation et qui promet de bonnes attentes pour les années suivantes », s’est réjouie la ministre Eléonore Yayi Ladékan. Elle a félicité la DBAU des innovations apportées pour vite desservir les étudiants et a encouragé les journées portes ouvertes qui vont amener la direction à se déplacer dans toutes les universités et centres universitaires en vue de mieux informer les étudiants. La ministre a invité les bénéficiaires à faire parvenir leurs difficultés afin que la plateforme puisse être actualisée. « Constituez vos dossiers à temps. N’attendez pas », a-t-elle dit.

Par ailleurs : Il faut noter que le gouvernement a mis à la disposition des étudiants plus 8 milliards pour couvrir leurs allocations au titre de l’année 2021-2022 soit 7.975.725.400 FCFA pour ce qui concerne les bourses nationales et 254.870.657 FCFA pour les bourses extérieures. Les étudiants allocataires peuvent donc aller sur le site bourses.enseignementsuperieur.gouv.bj pour s’inscrire afin de bénéficier de leurs bourses. Ils ont jusqu’au 3 février 2023.

Alban Tchalla