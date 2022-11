Formation professionnelle: Bientôt la construction des bâtiments de Sèmè City à Ouidah

Vues : 4

En Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022, les membres du gouvernement ont décidé de la désignation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction des premiers bâtiments de Sèmè City à Ouidah, phase 1. En effet, Sèmè City est un projet du Gouvernement qui répond au besoin de promouvoir le développement d’une économie du savoir et de l’innovation, pourvoyeuse d’emplois et de richesse. Sa mise en œuvre implique la création d’un cadre approprié et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci concernent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche et les incubateurs d’entreprises innovantes. Ils intègrent également les communautés d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants, de professionnels, d’entrepreneurs et d’investisseurs béninois et internationaux. S’agissant des programmes de formation, de recherche et d’entrepreneuriat,plusieurs franchises et partenariats sont déjà effectifs avec des écoles de grande réputation notamment Epitech France, l’Ecole de Design Nantes Atlantique, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Sorbonne Université, le Groupe des Ecoles Centrales. La présente mission s’inscrit donc dans le cadre du démarrage imminent des travaux de construction des premiers bâtiments de Sèmè City sur le site de Ouidah, pour lesquels un groupement de cabinets réputés a été retenu.

Alban Tchalla