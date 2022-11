 Inclusion financière : La BOAD  et la DBSA signent  un accord de partenariat  

Vues : 2

La BOAD et la DBSA signent un accord

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA) ont signé un mémorandum d’entente dans le but de favoriser la coopération interrégionale. Conclu entre le président de la BOAD, Serge Ekue et le directeur général de la DBSA, Patrick Dlamini, ce protocole d’accord a été adopté à Sharm El-Sheikh, le 10 novembre 2022, en marge des travaux de la 27ème Conférence des Parties sur le changement climatique (COP 27) qui s’est achevé la semaine dernière en Egypt. Les deux institutions vont désormais travailler en synergie afin d’améliorer l’inclusion financière sur le continent. La BOAD utilisera ce levier pour adopter les meilleurs standards internationaux dans l’exécution de sa propre stratégie de croissance dénommée Joliba. « Nous sommes convaincus que le nouveau partenariat établi entre la BOAD et La DBSA, à travers ce protocole d’accord, contribuera à promouvoir une croissance économique durable dans la région et à améliorer les conditions de vie de nos communautés », a indiqué Serge Ekué. Pour Patrick Dlamini, « construire la prospérité de l’Afrique nécessite que toutes les nations en développement travaillent ensemble pour promouvoir l’intégration régionale ». Cet accord servira de pont pour une plus large coopération entre la zone UEMOA et l’Afrique Australe selon le communiqué final. La COP 27 a permis de rappeler que la BOAD a lancé sur le marché international des capitaux la première obligation durable en Afrique, portant sur 492 milliards FCFA, avec une maturité de 12 ans et un coupon de 2,75% . Au total, elle a mis à la disposition des institutions et des Etats de l’UEMOA 439,4 milliards FCFA en 2021. Ces ressources ont servi à financer les secteurs prioritaires : transport et numérisation, agriculture et sécurité alimentaire, énergie et ressources naturelles, éducation et santé, immobilier et logement social, en lien avec les objectifs de développement durable (ODD 1-13 et 15). Institution de financement du développement, la DBSA est entièrement détenue par le gouvernement sud-africain. Créée en 1983, elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et l’intégration régionale en mobilisant des ressources financières et autres auprès des secteurs privé et public nationaux et internationaux pour des projets et programmes de développement durable en Afrique du Sud, dans la SADC et sur le continent africain au sens large. Elle est dirigée depuis une dizaine d’années par Patrick Dlamini.

Olivier Allotchémè