Obtention du récépissé définitif du BR pour les législatives: Un prime au travail bien fait sous le leadership du SGN Bio Tchané

De tous les partis en compétition, le parti BR est le seul à avoir réussi à être le premier à passer le cap de la CENA, du fait du sérieux mis dans la composition de son dossier. Ce résultat est la résultante de la rigueur du secrétaire général national Abdoulaye Bio Tchané dans la gouvernance du parti. Le ministre d’Etat a en effet mis un point d’honneur dans la constitution du dossier de son parti en exigeant au préalable toutes les pièces à tous les candidats avant tout positionnement et n’a aligné que les candidats en règle, estimant que les débiteurs d’impôts n’ont pas de place au BR . Cela a valu au parti d’avoir un dossier propre et de se classer premier parti politique à disposer de son récépissé définitif. Un bon couronnement qui vaut au parti des lauriers dans la classe politique. Le leadership du ministre d’Etat à la tête du Bloc Républicain paie ainsi grâce à son attachement au travail bien fait et cela fait désormais école dans la classe politique qui doit désormais ériger cela en principe pour mieux éduquer les militants. A travers l’obtention de son récépissé définitif, le BR prouve que la rigueur a un bon bénéficie. Pour avoir expérimenté cette même rigueur en sanctionnant des militants, y compris un ministre au gouvernement, le Bloc républicain, par sa prouesse dans la constitution de son dossier de candidature aux législatives, s’inscrit aujourd’hui sur la ligne des partis dignes du nom Bénin.

You cannot copy content of this page