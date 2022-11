Parti ”Les Démocrates” : Trois candidats freinent l’obtention du récépissé définitif

Le parti ‘’Les Démocrates’’ fait partie les formations politiques mises en sursis par la Cena pour se mettre à jour vis-à-vis du code électoral. Le parti d’opposition semble se retrouver depuis peu dans une mauvaise posture puisque 4 de ses candidats n’ont toujours pas leur quitus fiscal à quelques jours du délai accordé à la formation politique pour se mettre à jour. En vue d’obtenir ce précieux sésame et compléter au plus tard mardi 15 novembre sa déclaration de candidature au risque de la voir rejetée, le parti a entamé des négociations avec l’administration fiscale. Sur les 4 candidats, seulement un d’entre eux peut espérer avoir cette pièce maitresse mais les trois autres ne voient pas leur négociation avancée. Il s’agit des anciens députés Justin Adjovi, Jean-Marie Allagbé et le candidat recalé à la vice-présidence du Bénin à l’occasion de la présidentielle 2021, Patrick Djivo.

