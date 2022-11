Championnats Scolaires Africains/Zone Ufoa B : Deux équipes béninoises qualifiées pour Maroc 2023

Vues : 4

La délégation après les sacres des deux équipes scolaires à Abidjan

Ce que vous devriez savoir: Tenu du 11 au 13 Novembre 2022 à Abidjan, le tournoi qualificatif de l’Ufoa B pour la phase finale du Championnat Scolaire Africain 2023 a souri aux équipes béninoises. En effet, Le CEG Cobly chez les filles et le CEG Sainte Rita chez les garçons ont été sacrés champions au terme de cette phase zonale. Les filles du Ceg Cobly ont décroché le trophée en battant en finale leurs homologues de l’Ecole Chonvigny B du Burkina Faso après les séances de tirs aux buts. Après un score nul (1-1) au terme du temps imparti, les Béninoises ont pu s’imposer en marquant leurs 5 tirs contrairement aux jeunes Burkinabés qui ont raté un des leurs. Ainsi, victorieuses devant le Ces Fan du Niger (7-0) en demi-finale, gagnent la coupe. Il en est de même pour les jeunes de garçons du Ceg Ste Rita qui ont tout écrasé sur leur parcours. Face aux jeunes du Venus Saiouia de la Côte d’Ivoire ils se sont imposés par le score de 2 buts à 0. Deux résultats qui permettent à ces deux formations de s’offrir les billets d’accès à la phase finale de la Coupe d’Afrique de football scolaire qui aura lieu au Maroc en 2023.

Ce qu’en dit le ministre des sports : Ayant appris ces sacres, le ministre des sports a tenu à féliciter les deux équipes. Surtout les joueuses et joueurs sans oublier les encadreurs. «Chers amis, nos Filles du Ceg Cobly et nos Garçons du CEG Ste RITA, Champions 2022 des Classes Sportives, viennent de gagner le premier Championnat Scolaire Ouest Africain et sont donc qualifiés pour la CAN scolaire 2023. Je dédie ce double exploit à tous les pensionnaires des classes sportives, aux encadreurs, aux parents des enfants et à tout le peuple béninois. Merci de votre soutien! », a-t-il publié sur sa page facebook.