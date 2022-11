Après obtention du récépissé définitif: Abdoulaye Gounou dévoile la stratégie du BR

Le parti au cheval cabré a déjà son récépissé définitif en poche pendant que d’autres partis l’attendent encore. Invité sur l’émission ‘’90 minutes pour Convaincre’’ de la radio nationale ce dimanche 13 novembre 2022, le député Abdoulaye Gounou a dévoilé la stratégie utilisée par le parti du Bloc Républicain pour ne pas tomber dans le piège des quitus fiscaux. Personnellement désigné pour suivre spécialement la question des quitus, Abdoulaye Gounou a fait savoir qu’il faisait « le point trois fois par jour ». A le croire, le parti a décidé sur la base des rapports et des différents constats de « retirer plusieurs candidats » parce que ces derniers devaient des « montants lourds ». Cette stratégie a permis au parti présidé par Adoulaye Bio Tchané de vite récupérer son récépissé définitif et s’apprêter pour les activités de terrain. Selon le député Abdoulaye Gounou, les candidats qui n’ont pas encore leurs quitus fiscaux ou ont rencontré assez de difficultés avant de l’avoir, sont en réalité, des « opérateurs économiques en activité ou par le passé ». Il a profité de l’occasion pour souligner que des députés de la mouvance ont été également recalés pour défaut de quitus fiscal, contestant la thèse selon laquelle le quitus fiscal est utilisé pour exclure des candidats de l’opposition.

You cannot copy content of this page