Après la complétude des dossiers de candidature aux Législatives 2023 : Jacques Ayadji déjà en attente du récépissé définitif de Moele-Bénin

Le parti du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) est en attente de son récépissé définitif. Le parti n’aura pas de nouvelle de la part de la Cena avant les 72 heures ouvrables fixées par la loi, soit le mardi 15 novembre 2022 à 17 h 30 mn. C’est ce qu’a fait savoir le président du parti Jacques Ayadji. Au terme des observations relevées à l’issue de l’étude approfondie des dossiers de candidatures des partis politiques en lice pour les législatives du 8 janvier prochain, le parti de Jacques Ayadji a satisfait aux insuffisances relevées par la Cena. Des problèmes de quitus fiscal et de casier judiciaire ont été résolus. Dans la 5 ème circonscription électorale, le casier judiciaire de Mesmin Mesan Adjadjinou, a été finalement transmis à la Cena. Le candidat Émmanuel Yorou Sounon a également reçu son quitus fiscal dans la 7 ème circonscription électorale. Le dossier du parti est désormais conforme aux exigences de la Céna. Selon Jacques Ayadji, « le parti Moele-Bénin a certes satisfait le vendredi 11 novembre 2022 aux insuffisances relevées par la Cena dans sa déclaration de candidatures mais attend toujours son récépissé définitif ». Le parti espère donc son billet pour commencer le travail de terrain. Parmi les 7 partis finalement retenus, seul le BR n’a pas eu d’observation et a déjà reçu son récépissé définitif. Les autres partis sont toujours en sursis et ont 72 heures pour corriger leurs dossiers.

