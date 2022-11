Législatives 2023: Le Br obtient officiellement son récépissé définitif

Bonne nouvelle pour le parti politique Bloc républicain (Br) de Abdoulaye Bio Tchané. Au terme des observations relevées à l’issue de l’étude approfondie de leurs dossiers de candidatures des partis politiques en lice pour les Législatives du 8 janvier 2023, le parti est sorti avec un dossier jugé sans faute. Le Bloc Républicain (BR) est désormais en possession de son récépissé définitif de déclaration de candidature et peut donc se concentrer sur la stratégie de campagne. Le document a été remis aux responsables du parti ce vendredi 11 novembre 2022 par le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna). C’est le Secrétaire administratif permanent du BR, Eugène Dossoumou qui a reçu des mains du président de la Céna Sacca Lafia, le récépissé définitif de déclaration de candidature. Le parti du cheval câbré est à présent sûr de participer à la compétition électorale du 08 janvier 2023. Contrairement au BR qui peut déjà pousser un ouf de soulagement, six autres partis sont en sursis. Ils ont reçu des observations qu’ils sont appelés à corriger dans un délai de 72 heures. Il s’agit des partis Union Progressiste le Renouveau (Upr) ; Les Démocrates (Ld) ; Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) ; Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) ; Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) et Mouvement Populaire de Libération (Mpl). Dépassé ce délai, leurs déclarations de candidatures seront rejetées. S’agissant de la liste du parti Nouvelle Force Nationale (Nfn) de Apollinaire Avognon, elle a été recalée. Le parti ne dispose pas de récépissé d’existence légale délivré par le Ministère de l’Intérieur.

