Le SAP/BR sur le récépissé définitif: DOSSOUMOU : ” c’est le couronnement d’un travail méthodique et rigoureux”

Les dossiers de candidatures du parti Bloc Républicain pour les législatives 2023 sont validés par la Cena. Le récépissé définitif à été remis au Secrétaire Administratif Permanant de ce parti Eugène DOSSOUMOU, en fin de matinée par le président de la Cena ce vendredi 11 novembre 2022 au siège de l’institution à Cotonou. Les 218 candidats républicains désignés par le parti ( titulaires et suppléants) respectivement dans les 24 circonscriptions électorales sont ainsi autorisés à participer au scrutin du dimanche 08 janvier prochain.Eugène DOSSOUMOU et tous les autres responsables du partis ont le gros sourire depuis ce midi et peuvent sa lancer valablement dans le combat électoral en vue.

Voici la réaction à chaud su SAP/BR Eugène DOSSOUMOU

C’est avec bonheur que le BR prend possession de son récépissé définitif. Le BR est ainsi le premier des partis politiques à obtenir le précieux césame, couronnement d’un travail méthodique et rigoureux sous le leadership, bien entendu, du Secrétaire Général National, le ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE.

Ce rang de premier est bien pour le moral. Cependant, cela ne nous donne pas le droit d’aller dormir sur nos lauriers. Il doit plutôt nous motiver davantage, nous galvaniser et nous pousser à aller plus loin. En effet, comme vous le savez, c’est maintenant que le plus dur commence. Le travail sur le terrain doit conforter cette position et confirmer le BR en tant que premier parti sur l’échiquier national. C’est notre ambition. C’est pourquoi, passé la phase des positionnements, chaque militant du BR, où qu’il se trouve, doit se considérer comme un soldat au front et se battre pour obtenir la victoire au soir du 8 janvier 2023.