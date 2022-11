Département de Sociologie-Anthropologie de l’Uac : Les nouveaux responsables Emilia Azalou-Tingbé et Abdoulaye Benon Monra installés

Vues : 7

(Les Chefs sortants Dr (MC) Chabi Imorou Azizou et Dr (MA) Patrick Hinnou fiers du devoir accompli)

Dr Imorou passe le temoin à Dr Emilia Tingbé-Azalou

Le nouveau Chef du Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr (MC) Emilia Azalou-Tingbé et son adjoint Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra, ont officiellement pris service ce mercredi 9 novembre 2022. C’est à la faveur d’une cérémonie d’installation déroulée dans les locaux dudit département.

Qu’est-ce qui est important : Dr (MC) Emilia Azalou-Tingbé est le nouveau Chef du Département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi. Elle sera assistée par Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra. Ils ont été respectivement installés dans leurs prérogatives conformément à la note d’information N°1244-2022/UAC-FASHS/VD/SGE/SRH du 7 novembre 2022 portant passation de service, pour conduire les destinées de ce département durant les deux prochaines années.

Entre les lignes : En effet, Dr (MC) Emilia Azalou-Tingbé et son adjoint Dr Abdoulaye Benon Monra, ont été nommés à la tête du département de Sociologie-Anthropologie par note de service n°781-2022/UAC/SG/SRH du 4 novembre 2022 portant nomination des Chefs et Chefs Adjoints de départements par intérim et signé du Recteur, Félicien Avlessi. La cérémonie officielle de leur prise de fonction, a eu lieu sous la supervision d’un comité décanal de suivi des passations, des enseignants, docteurs, moniteurs et le personnel administratif.

Abdoulaye Benon Monra, nouveau chef adjoint de département

Que dit l’équipe sortante : A l’occasion de leur installation, le Chef Département sortant, Dr (MC) Chabi Imorou Azizou s’est réjoui de les avoir comme successeurs. Il a rappelé que cela fait exactement 2 ans 5 mois, que son équipe a pris les rênes de ce département précisément le 8 juin 2020. Dr (MC) Chabi Imorou Azizou a rendu grâce à Dieu et a remercié ses collègues, moniteurs et les membres du secrétariat administratif, qui sont les acteurs majeurs de leur gouvernance. « Si notre mandat a quelques mérites, c’est grâce à ces moniteurs », fait-il savoir. Il part donc avec le sentiment que ce qu’il a fait va être poursuivi pour de mieux. Avant de passer le témoin, Dr (MC) Chabi Imorou Azizou a prodigué des conseils à ses successeurs, souhaité plein succès à leur mandat et espère que le département va grandir et se révéler comme le département le plus phare au sein du campus de l’Uac. A son tour, le Chef adjoint de Département, Dr (MA) Patrick Hinnou a félicité la nouvelle équipe dirigeante. Il a remercié Dr (MC) Chabi Imorou Azizou, avec qui il a formé une équipe de grande cohésion. Dans son intervention, il a rappelé les premiers défis auxquels la nouvelle équipe doit faire face. Il s’agit de : finaliser le processus de programmation des cours, veiller à l’exécution des enseignants en lien avec la disponibilité des salles, veiller au contrat des vacataires, procéder à la répartition des cours contenus dans les nouvelles offres de formation, veiller à la bonne réussite des soutenances programmées. Dr (MA) Patrick Hinnou a insisté sur la nécessité de dynamiser les partenariats avec certains centres de recherches et universités. « Travailler sans relâche. Faites en sorte que le service public et la dignité priment sur toute autre considération », a-t-il conseillé.

Que dit la nouvelle équipe : Dr (MC) Emilia Azalou-Tingbé a remercié la doyenne de la Fashs, professeure Monique OUASSA KOUARO et le Recteur pour la confiance placée en elle. Elle a félicité et remercié l’équipe sortante des efforts engagés ayant permis de conduire jusque-là les activités de leur département. Dr (MC) Emilia Azalou-Tingbé dit vouloir placer ce mandat sous la continuité dans la cohésion avant de rassurer qu’ils sont disposés à travailler pour que le département puisse rayonner davantage. Pour y arriver, le nouveau Chef adjoint du Département, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra, a sollicité la collaboration et l’accompagnement de tous ses collègues et moniteurs ainsi que le secrétariat administratif du département.

Alban Tchalla