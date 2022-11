Colloque international pluridisciplinaire à l’Uac du 16 au 18 novembre 2022 prochain: Le professeur Abdoulaye Benon Monra donne les grands axes de cette messe scientifique

Vues : 74

Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra, prèsident du comité d’organisation du colloque du LAAEDD

L’Université d’Abomey-Calavi abrite du mercredi 16 au vendredi 18 novembre 2022 prochain, un colloque international pluridisciplinaire sur le thème : « les nouveaux défis de l’anthropologie et de la sociologie rurale pour un développement durable en Afrique ». Une initiative du Laboratoire d’Anthropologie Appliquée et d’Éducation au Développement Durable (LAAEDD)/UAC, qui intervient dans un contexte de désintérêt des études pour la ruralité en Afrique. Le président du comité d’organisation dudit colloque Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra donne ici quelques précisions sur cette grande messe scientifique.

Quel est le but : L’objectif est d’attirer l’attention des chercheurs surtout ceux des sciences humaines et sociales sur les questions de la ruralité. Ce colloque international pluridisciplinaire offre aux étudiants masterants, doctorants, enseignants chercheurs, praticiens de domaine et toute organisation opérant dans le monde rural, l’occasion de mener des réflexions sur les conditions de vie des populations rurales, et le regard de la société sur les concepts de « ruralité » et de « modernité ».



Qui sont les acteurs : L’organisation de ce colloque d’envergure internationale, est sous la responsabilité d’un collège d’enseignants chercheurs ayant à sa tête, le Chef adjoint département du département de Sociologie Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra. Certains partenaires ont également apporté un appui à l’organisation de cette activité scientifique à l’occasion de laquelle des cadres du ministère de l’agriculture vont exposer aux participants les réformes engagées dans le monde rural.



De quoi sera-t-il question : Les échanges vont se dérouler autour de quatre principaux axes. Il s’agit notamment des innovations agricoles et environnement en milieu rural, prenant en compte des communications portant sur les perceptions sociales et dynamique des innovations agricoles, la mécanisation agricole et dégradation de l’environnement, les intrants agricoles, santé et protection de l’environnement et la gestion des forêts, l’accès aux ressources hydrauliques et exploitation agricole ; des dynamiques de la transhumance et du foncier rural, traitant des questions de transhumance et de conflits fonciers, genre, accès et contrôle du capital foncier. Les participants vont axer aussi leurs réflexions sur les questions de femmes, organisations paysannes et économie rurale, avec des communications portant sur les Stratégies des acteurs, pouvoir et développement agricole ; le leadership féminin, l’inclusion sociale et dynamique de l’économie rurale, femmes et fonctionnement des exploitations paysannes agricoles de même que sur des Projets de développement rural. Également, les sujets relatifs à l’éducation et développement durable en milieu rural. Pour ce dernier axe, les communications seront orientées vers le savoir, le savoir-faire féminins et l’agriculture durable, l’éducation pour une santé humaine et animale durables en milieu rural et les dynamiques sécuritaires dans le monde rural (Criminalité et Déviances). Les sujets sur la professionnalisation des activités rurales et sécurité alimentaire, Culture numérique, production agricole et accès aux marchés d’écoulement ne seront pas occultés.

Selon Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra, président du comité d’organisation dudit colloque, cette grande messe scientifique mobilisera plusieurs chercheurs de sous la région et s’articulera autour de plusieurs axes. A quelques jours du démarrage, il indique que près de huit dizaines de communications sont au programme de ce deuxième colloque du Laboratoire d’Anthropologie Appliquée et d’Éducation au Développement Durable (LAAEDD)/UAC supervisé par un Comité Scientifique International présidé par le professeur Mohamed Abdou et la Doyenne de la Fashs, Monique Ouassa-Kouaro.

Alban Tchalla