Mairie de Cotonou: Luc Atrokpo échange avec l’Ambassadrice du Canada

Vues : 4

Echanges entre l’Ambassadrice du Canada près le Bénin et le Maire de Cotonou

Les relations bilatérales entre la ville de Cotonou et le Canada viennent de connaitre un coup d’accélérateur, notamment dans le secteur du genre. Présente à Cotonou depuis quelques jours, l’Ambassadrice du Canada près le Bénin et le Burkina-Faso avec résidence à Ouagadougou, Lee-Anne Hermann a été reçue ce jeudi 10 novembre 2022 par l’édile de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo. Les deux personnalités ont échangé autour des questions liées à l’implication de la femme cotonoise dans les politiques de développement de la ville. Un aspect capital pour le maire Atrokpo qui peut désormais compter sur le Canada pour contribuer au renforcement des capacités des femmes, faciliter leur implication dans les affaires politiques ainsi que les politiques de développement de la ville de Cotonou. L’hôte du Maire Luc Sètondji Atrokpo a salué le leadership de l’édile et s’est dite satisfaite du travail qui se fait par l’équipe communale et le gouvernement Talon pour une belle métamorphose de la ville. « Je suis basée à Ouagadougou. Chaque fois que je viens ici, la ville change. C’est un plaisir de venir à Cotonou », a déclaré l’Ambassadrice au terme des échanges.

Rastel DAN