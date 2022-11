Justice: Bernard Godonou Kikissagbé alias “KGB”sort enfin de prison

Bernard Godonou Kikissagbé alias “KGB” bénéficie d’une liberté conditionnelle depuis ce jeudi 10 novembre 2022. L’homme d’affaires condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme en 2018 avait déjà bénéficié d’une liberté conditionnelle en août 2022 auprès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).​ Mais KGB n’avait pas été libéré parce qu’impliqué dans une autre affaire de blanchiment de capitaux. Cette autre affaire a connu son épilogue ce jeudi au niveau de la CRIET. Il avait été incarcéré le 23 juillet 2018 pour escroquerie en bande organisée. Condamné à 05 ans d’emprisonnement et 5,5 milliards de francs CFA pour les intérêts civils, il avait bénéficié en août dernier d’une libération conditionnelle au même titre que 125 autres détenus. Ils avaient bénéficié d’un arrêté signé du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Séverin Maxime Quenum en date du 16 août 2022. L’homme d’affaires béninois avait été mêlé à un dossier d’escroquerie subie par deux hommes d’affaires. Dans un premier temps, Bernard Godonou Kikissagbé avait trouvé refuge au Togo, avant d’être arrêté à Lomé le 31 mai 2018 puis extradé au Bénin le 16 juillet de la même année.

