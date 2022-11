Handball/Play offs de la Ligue Pro: Flowers hommes et Aspac dames, les intouchables!

Vues : 2

Les filles de Aspac Hbc défendant leur but

Le public du handball béninois a vécu la troisième journée des play offs de la Ligue Pro, le mercredi 9 novembre 2022, au hall des arts loisirs et sports de Cotonou. Une occasion qui leur a permis de constater les victoires en autant sorties des Flowers hommes et Aspac dames. Les hommes du managers général, Aimé Sebio ont réussi à valider leur ticket pour les demi-finales après leur succès respectifs devant les Buffles (22-18) et Aspac (26-20). Ils sont donc premiers de leur groupe.

Du côté des dames, les filles du clubs portuaire n’ont laissé aucune chance aux dames de Adjidja hbc. Engagées à à faire un parcours sans faute, elles ont dominé tour à tour les militaires (37-25), Aso Modèle (36-14) et même les dames des Flowers (23-22).

Le carré d’As

En demi-finale, Flowers-Cnss Hbc hommes, classé 1er du groupe A, sera face à Aso Modèle (2e dans le groupe B) tandis que Adjidja Hbc (1er du groupe B) jouera Aspac (2e du groupe A). Deux matchs intenses en vue quand on sait que Aspac Hommes tout comme Adjidja, ambitionne le ticket de la finale et que Aso Modèle souhaite marquer un coup d’arrêt aux hommes de la Cnss, indétrônables depuis plusieurs saisons déjà.

Chez les dames, la finale opposera toujours Aspac Hbc à Flowers dames. Une confirmation ou revanche en perspective.

A préciser que les demi-finales auront lieu vendredi 11 novembre 2022.

Anselme Houénoukpo