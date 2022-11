Assemblée nationale : L’UNACEB outille les députés sur le projet de loi des finances gestion 2023

Vues : 4

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou à l’occasion de l’atelier

De quoi s’agit-il ? Les députés de la 8ème législature en savent désormais un peu plus sur le contenu du projet de loi des finances gestion 2023. C’est à la faveur du traditionnel atelier d’appropriation du contenu de la loi des finances auquel ils ont pris part le mardi 8 Novembre 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Ledit atelier est organisé par l’Unité d’analyse, de contrôle et d’évaluation du budget de l’État (Unaceb) sur financement du PNUD à travers son programme PARCPOGE. Cet atelier a pour vocation d’aguerrir les députés à tout point de vue avant les études en commission du projet de loi des finances, gestion 2023.

Quel est le menu de cet atelier ? Le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a suivi personnellement les communications et les débats au cours de cet atelier organisé par le Directeur de l’Unaceb Bienvenu YAÏ et son équipe. Après le mot de bienvenue du président de la Commission des finances et des échanges, l’he Gérard Gbénonchi, les députés ont eu droit à cinq communications qui ont meublé cet atelier d’appropriation. Il s’agit de la communication n°1 “Analyse et appréciation du point d’exécution du budget à partir du contenu du projet de loi des finances rectificative pour la gestion 2022″ présentée par le D/CAI Célestin Hossou; la communication n°2 :”Analyse et appréciation des prévisions budgétaires contenues dans le projet de loi de finances et la dimension sociale du budget gestion 2023” présentée par M. Grégoire Balaro, cybernéticien et économe; la communication n°3 : “Analyse des prévisions et dépenses de projet de loi de finances, gestion 2023 dans l’optique de la budgétisation selon l’approche genre” présentée par Hermann Zime, consultant; la communication n°4 :”Identification, analyse et appréciation des mesures fiscales des impôts contenues dans le projet de loi de finances, gestion 2023″ par Madame Christine E HoussoU et enfin la communication n°5 :” Identification, analyse et appréciation des mesures douanières contenues dans le projet de loi de finances, gestion 2023″ présentée par Mênagon Amoussou, inspecteur des Douanes.

Quels sont les points essentiels à retenir ? Après la présentation des différentes communications, les députés ont fait part de leurs préoccupations et contributions. L’He Orden Alladatin a cherché à savoir ce qui est fait pour sécuriser les investissements au plan agricole et surtout pour amener les Béninois à consommer le local. Pour sa part, le député Gounou Sina Ouningui BIO a voulu comprendre ce que le Gouvernement consent pour faire face à l’insécurité surtout dans le Nord avec l’extrémisme violent. En deuxième point, il a abordé la question des changements climatiques qui entraînent, selon lui, les inondations et qui ont un impact négatif sur le rendement des produits agricoles. En dernier point, il s’est interrogé sur les critères de choix des communes et endroits qui bénéficient des marchés. Prenant la parole, l’he Patrice Nobimè Agbodranfo a voulu savoir si les prévisions ont été faites sur la base des notions classiques étant entendu que la crise en Ukraine dure. Pour finir, il a aussi voulu comprendre s’il y a revalorisation des salaires ou le relèvement du Smig dans le budget de 2023.

Fidèle KENOU