Transport aérien: La compagnie aérienne Corsair desserte la ligne Paris-Cotonou

Les responsables de la compagnie Corsair accueillis à l’Aéroport

La compagnie aérienne Corsair a effectué son vol inaugural, le mardi 08 novembre 2022, sur la plateforme aéroportuaire de Cotonou. C’était en présence de plusieurs personnalités dont le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey.

De quoi s’agit-il : Trois mois après l’autorisation donnée à la Compagnie aérienne française Corsair par le gouvernement du Bénin, l’Airbus A330-300 de ladite compagnie a effectué, son tout premier vol à destination de Cotonou. L’avion a atterri à 17H 05 min, à l’Aéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, en provenance de Paris-Orly, avec à son bord, le Président-Directeur Général de la Compagnie, Pascal De Izaguirre, ses collaborateurs et 204 passagers. A travers ce vol inaugural, la compagnie aérienne confirme sa présence au Bénin et va désormais desservir le pays à destination de Paris, trois fois par semaine notamment les mardis, jeudis et dimanches. Ces vols réguliers seront opérés en Airbus A330-300 doté de 3 classes de voyage (Business, Premium, Economy) permettant de proposer une offre de qualité à des tarifs très compétitifs.



Que disent les autorités : Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey s’est réjoui de l’intérêt que porte la compagnie pour la destination Bénin. Selon lui, cette prouesse accentue la vision du gouvernement béninois de révéler le Bénin à travers le tourisme. Il a pour finir dit toute sa joie de voir une nouvelle ligne desservir le Bénin. Quant au PDG de Corsair, Pascal de Izaguirre, il a salué et remercié les autorités béninoises pour leur collaboration efficace et constructive qui a permis de concrétiser rapidement l’ouverture de cette nouvelle ligne. « Le programme de développement économique, culturel et touristique du gouvernement est très prometteur. Notre mission de transporteur aérien est de le soutenir en créant les conditions de connectivité aérienne optimale vers la destination Bénin », a indiqué Pascal De Izaguirre. A le croire, le souhait de la compagnie est de développer la coopération déjà initiée avec les autorités pour le succès de la nouvelle desserte, qui va soutenir la croissance économique, le rayonnement touristique du pays, et offrir un transport aérien régulier de grande qualité à des prix très compétitifs. Le représentant de l’Ambassadeur de France près le Bénin, Philippe Latapie, s’est aussi réjoui qu’il y ait un nouvel opérateur économique qui intervient dans un secteur important dans le cadre des relations entre la France et le Bénin.

Par ailleurs : Cette nouvelle ligne permettra de soutenir le développement économique et touristique du Bénin et donne également des perspectives de croissance dans le transport du fret. La compagnie aérienne Corsair a un rôle à jouer pour soutenir et améliorer la connectivité, en permettant l’accès au transport aérien à un plus grand nombre de personnes grâce à des tarifs très compétitifs, ainsi qu’à favoriser les échanges entre les acteurs économiques des deux pays. Les vols sont opérés en Airbus A330-300 permettant d’accueillir 298 passagers dont 18 en Business, 12 en Premium et 268 en Economy. Les classes Business et Premium bénéficient d’un excellent standard de confort, notamment la classe premium qui a été élue N°1 du marché par Flight Report (2019). Les sièges très confortables sont tous dotés d’écrans individuels et tactiles avec un programme de divertissements à bord très complet.

