Prévention des risques d’incendie en entreprise : La CCI-Bénin sensibilise les entrepreneurs

Le présidium lors de l’atelier

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et le Conseil des investisseurs privés du Bénin (CIPB) ont organisé un atelier débat sur le thème : « La prévention des risques d’incendie en entreprise ». C’était ce mardi le 8 novembre 2022 à la salle de conférence de l’institution, en présence de plusieurs chefs d’entreprises et les acteurs clés de gestion des cas d’incendie au Bénin.

De quoi s’agit-il : Les incendies en entreprise présentent des conséquences souvent désastreuses, s’ils ne sont pas maîtrisés à temps ou si les consignes d’évacuation ne sont pas mises en œuvre ou respectées. Pour cela, il faut mettre en place une organisation interne solide à travers la formation des employés sur les risques d’incendie, l’obtention de bonne qualité d’extincteur et surtout se souscrire à une assurance. C’est donc pour sensibiliser les chefs d’entreprise sur les conséquences d’incendie au sein de leurs entreprises, que la CCI-Bénin a convié les entrepreneurs à un atelier de débat sur la prévention des risques d’incendie. Les participants ont eu droit à plusieurs communications de sapeurs-pompiers, assureurs et revendeurs d’équipements.

Que retenir des diverses communications : Selon le Capitaine Joseph Adégnika Gbolou, officier sapeur-pompier, les incendies dans les entreprises ont largement diminué mais en raison des gigantesques installations de technicité, les dégâts deviennent énormes ce qui empêche l’entreprise de se relever. Il a, au cours de sa communication, présenté le point réglementaire sur la question d’incendie au Bénin à travers l’exemple des habitations, des établissements publics et aussi la mise en place des installations pour la protection de l’environnement. « En réalité, le chef d’entreprise doit avoir deux points dans la tête : prévenir l’incendie et prévoir l’incendie. Les chefs d’entreprises doivent obligatoirement faire former leurs employés sur les risques d’incendie », a-t-il fait savoir avant d’éditer quelques recommandations à suivre en matière de sécurité incendie. « Il faut respecter la réglementation, mettre des détecteurs d’incendie, avoir des extincteurs de bonne qualité, ne pas bloquer les couloirs de matériel combustible… », a conseillé l’expert en gestion des risques industriels et sites à hauts risques chimiques. Après lui, Le DG de la société de Protection Incendie bénin (PIB), Patrice Ferrando est revenu sur les causes d’incendies au sein d’une entreprise ainsi que les responsabilités des dirigeants. A le croire, 70% des entreprises ne se relèvent plus en cas d’incendie. Il a profité de l’occasion pour sensibiliser les participants sur l’achat de bons extincteurs car selon lui, 99% de ces instruments sur le marché béninois sont contrefaits. Avec des exemples, il a énuméré quelques extincteurs contrefaits qui peuvent être remarqués à travers leur marque. Le Directeur général de l’Africaine des assurances, Kenneth Babatundé Elégbédé, a pour sa part éclairé la lanterne des entrepreneurs sur l’importance de l’assurance sur la survie d’une entreprise en mettant l’accent sur la prévention et la protection d’une entreprise contre les risques d’incendie. « L’assurance incendie permet de dédommager les pertes d’exploitation afin de relever l’entreprise », a-t-il déclaré. Dans ces propos, il a fortement conseillé de souscrire à un contrat d’assurance contre les risques d’incendie pour toutes entreprises tout en dévoilant la procédure à suivre. « Il faut se rapprocher de l’assureur et exprimer le besoin. L’assureur fait ensuite une visite de risque après avoir pris un certain nombre d’informations préliminaires, et fait des recommandations à l’entreprise avant de lui dire les primes que cela peut coûter à l’entreprise », a-t-il expliqué. Il a également porté à la connaissance des entrepreneurs les domaines d’intervention de l’assurance incendie.

Par ailleurs : Cet atelier qui a duré environ 3 heures a permis aux entrepreneurs présents d’avoir des connaissances sur les risques d’incendie et leurs conséquences sur leurs entreprises. Après les explications des experts, les participants ont posé diverses préoccupations sur la question afin d’être plus aguerris en matière de protection et de prévention des risques d’incendie.

Assise. A