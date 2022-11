Revalorisation des salaires et du SMIG : Les grandes annonces prévues pour fin novembre 2022

Les grandes annonces sur la revalorisation des salaires seront faites d’ici fin novembre ne voudra forcément pas dire que les travailleurs connaitront une augmentation de leur salaire d’ici la fin de ce mois. Invité à se prononcer sur la période exacte, le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a fait tourner le regard des travailleurs vers l’Assemblée nationale lors d’une émission, ce dimanche 6 novembre 2022. « Nous avons dit qu’au plus tard fin novembre, l’annonce des grandes décisions se fera. Mais la couleur de ces grandes annonces sera tributaire du vote du budget général de l’État de l’année 2023 au parlement. Or, la campagne électorale pour les législatives de janvier 2023 s’ouvrira le 23 décembre 2022. Ce qui suppose qu’entre temps, le budget de l’État pour 2023 aurait déjà été voté », explique-t-il avant de poursuivre, « si le budget est voté avant le 30 novembre 2022, sans aucun doute, vous verrez le contenu palpable des grandes annonces. S’il intervient début décembre 2022, vous verrez le contenu de ce que le Gouvernement aura prévu pour les travailleurs ». Selon ses explications, le Chef de l’Etat a déjà fait un point avec le comité en charge de finaliser les travaux et les options du gouvernement en vue de leur présentation aux partenaires sociaux avant leur adoption pour application. Le travail ne reste qu’aux députés de l’Assemblée nationale de voter du budget de l’État pour 2023 ce qui occasionnera la revalorisation des salaires des agents de l’Etat. La revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG), les revendications des Aspirants au Métier d’enseignant (AME), les engagements pris par le Chef de l’Etat Patrice Talon vis-à-vis des travailleurs seront ainsi respectés.

