Liste de candidatures aux législatives 2023: Le dossier BR  sans « aucune erreur », selon Bio Tchané

Vues : 28

Abdoulaye Bio Tchané, SGN du BR

La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a fait des observations positives sur les dossiers de candidatures du parti Bloc Républicain. C’est l’information qu’il faut retenir de l’examen en cours des déclarations de candidatures aux élections législatives du 8 janvier 2022. A travers un communiqué, le Secrétaire Général National du BR, Abdoulaye Bio Tchané a rassuré ses militants de la validation de la liste déposée à la Cena. En effet, le premier constat de la Cena sur l’étude des dossiers de candidature des 08 partis politiques, est que le dossier du BR est « sans aucune erreur ». « J’ai le plaisir de vous informer que ce jour, la Cena a déclaré notre dossier sans aucune erreur, faute ni manquement. Nous aurons donc notre accréditation», a-t-il informé. Le Sgn Bio Tchané a remercié et félicité toutes ses équipes internes et tous les jeunes volontaires du parti. « Préparons-nous donc pour les phases ultérieures », invite-t-il. Selon le point fait ce vendredi 4 novembre 2022 par le président de la Cena, Sacca Lafia, président de la Cena, huit (8) partis politiques ont déposé leur dossier. Il s’agit de Force Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe) ; Union Progressiste Le Renouveau (Up Le renouveau) ; Bloc Républicain (Br) ; Nouvelle Force Nationale (Nfn) ; Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) ; Les Démocrates (Ld) ; Mouvement populaire de libération (Mpl) et Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn).

Alban Tchalla