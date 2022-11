Cybercriminalité bancaire: Désiré Vodonou et autres coaccusés déposés en prison

Vues : 18

Désiré Vodonou

L’ancien député Désiré Vodonou et 02 de ses collaborateurs ne sont plus libres de leur mouvement depuis le vendredi 04 novembre 2022. De sources judiciaires, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a placé sous mandat de dépôt Désiré Vodonou et deux autres de ses complices dont un informaticien sénégalais et un banquier de nationalité béninoise. Comme charges retenues à leur encontre par le parquet spécial de la Criet, on évoque « Accès et maintien illégal dans système informatique, blanchiment de capitaux et escroquerie ». Gardé à vue à la Brigade économique et financière (Bef) depuis le samedi 29 octobre 2022, Désiré Vodonou a été interpellé par la police pour des soupçons de participation à une opération de casse d’une banque en préparation par des hackers. C’est une opération frauduleuse d’introduction dans le système informatique de la banque afin de soutirer de l’argent. En 2011 déjà, Désiré Vodonou ancien député à l’Assemblée nationale a été écroué dans une affaire d’escroquerie sans jamais avoir été condamné. Sorti de prison en 2014, il a été rétabli dans ses droits civiques en janvier 2021.

Alban Tchalla