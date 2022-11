Campagne cotonnière 2022-2023 : Le Bénin table sur une production de 705.000 tonnes

Vues : 24

Gaston Dossouhoui, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Gaston Dossouhoui et sa collègue de l’Industrie et du Commerce Shadiya Assouma ont procédé au lancement officiel de la campagne de commercialisation 2022-2023 du coton graine au Bénin. C’était à Bembèrèkè le vendredi 4 novembre dernier.

C’est à la faveur d’une cérémonie qui a connu laprésence des acteurs de la filière coton, des autorités politico-administratives ainsi que des populations sorties nombreuses que le top de la campagne cotonnière 2022-2023, a été donné. La perspective de cette année est la production de 705.000 tonnes, en baisse à celle de l’année écoulée qui était de 766.000 tonnes. Selon le Président du Conseil national des égreneurs de coton, Eustache Kotingan, cette baisse s’explique par des perturbations pluviométriques enregistrées au cours du mois de juillet 2022. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui et sa collègue de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouma, en procédant au lancement officiel de la campagne ont salué les efforts des différents acteurs de la filière et restent optimistes quant à l’atteinte des objectifs fixés pour cette nouvelle campagne de commercialisation. Il faut noter que les prix d’achats du coton graine ont augmenté malgré la conjoncture internationale difficile. Ainsi pour le coton conventionnel de premier choix, le prix d’achat est passé de 265 FCFA à 300 FCFA le kilogramme.

Rastel Dan