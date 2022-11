Pour une affaire de viol: Hyppolite Hazoumè évincé dans la 19ème circonscription 

Vues : 5

D’aucuns avaient parié qu’il serait à nouveau candidat aux législatives 2023 pour le compte de la liste UP le Renouveau. Tant, il serait porté jusque-là par sa base dans la 19ème circonscription électorale constituée des communes d’Adjarra, Aguégués, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji. Mais il y a une affaire de viol qui bruite depuis peu sur Hyppolite Hazoumè et qui pourrait être l’une des raisons de son absence sur la liste des candidats transmise par les responsables de l’UP le Renouveau à la Cena mercredi dernier. Une affaire actuellement dans les mains de justice dans laquelle, l’une de ses secrétaires l’accuse de violences sexuelles. Si l’honorable Hazoumè continue de clamer haut et fort son innocence, dénonçant plutôt un « gros montage » à des fins politiques à cette veille d’élections législatives, cette affaire ne manque pas de porter atteinte à sa popularité dans une 19ème circonscription électorale qu’il tenait jusque-là comme l’un des acteurs politiques majeurs.

Christian T.