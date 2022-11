SAF-Sport au féminin: Young Challengers dotent des associations sportives de femmes de matériels

Vues : 4

Le Secrétaire général de l’association Young Challengers remettant les équipements aux représentantes des équipes

Ce que vous devriez savoir : L’académie de l’association sportive de Cotonou (As Cotonou) et Vesos (Village d’enfants SOS) ont bénéficié, dans le cadre du projet “Camp d’initiation et de perfectionnement des jeunes filles au volley-ball et football” de l’association Young Challengers, du matériel. Ce don vient accompagner lesdites associations pour promouvoir d’avantage le sport féminin dans lequel elles s’évertuent déjà. Il intervient à la clôture du camp d’initiation et de perfectionnement des jeunes filles au volley-ball et football qu’a organisé l’association Young Challengers à Abomey-Calavi pour susciter l’envie de pratiquer les disciplines sportives chez les jeunes filles. C’est le Chef du village d’enfants SOS, Bio Sacca Gado, qui a reçu a le lot de matériels destinés aux équipes de football et de volleyball du centre. Ce lot est composé de filets pour les poteaux de football, de 2 ballons de football, des chasubles, 1 filet de volleyball et 2 ballons de volleyball. Pour ce qui est de l’Académie de l’AS Cotonou, elle a reçu 2 ballons de football, des filets de football, 1 jeu de maillot de football, 2 ballons de volleyball, 1filet de volley, 1 jeu de maillot.

La chargé des affaires féminines remettant les équipements aux représentantes des équipes

Ce que disent les participants : Des équipements sportifs qui, selon le secrétaire général de l’association Young Challengers, Brice Adébi, vont servir à poursuivre la formation des jeunes enfants, surtout les filles du Village Sos Calavi et de As Cotonou, à la pratique du volleyball et du football vu que ce sont elles les cibles de l’association Young Challengers. «Nous avons fait ce don pour dans un premier temps, encourager les efforts de ces deux associations. Ensuite pour leur permettre de poursuivre la préparation des filles que nous avons vu très enthousiastes pour pratiquer le sport», a fait savoir Brice Adebi. Le représentant des bénéficiaires, Ahmed Dossougbété, entraîneur de l’équipe féminine de l’académie As Cotonou ayant pris part aux séances de perfectionnement a salué l’initiative avant de remercier les organisateurs pour l’appui en matériel. «Une académie c’est le matériel. Et c’est une joie pour nous d’en avoir reçu au terme de ce Camp», a-t-il déclaré. La chargée des activités féminines de l’association Young Challengers, Isabelle Agondjotè n’a pas manqué de remercier l’ambassade de France au Bénin pour son soutien accordé dans le cadre du projet “SAF-Sport au Féminin”.

Anselme Houenoukpo