Gouvernance des entreprises publiques: Les acteurs face aux défis pour une bonne gestion

Le présidium de l’activité

La Directrice adjointe de cabinet du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Adidjatou Hassan Zanouvi, a procédé à l’ouverture officielle des travaux de la revue de la gouvernance des entreprises publiques pour le compte de cette année 2022. C’était ce jeudi 3 novembre 2022 dans la salle de conférence du ministère de l’Economie et des Finances.

De quoi s’agit-il : Cette édition de la revue de la gouvernance des entreprises publiques qui a réuni les directeurs et représentants des entreprises publiques, présidents des conseils d’administration, représentants des partenaires techniques et financiers et autres acteurs des entreprises publiques autour du thème : ‘’Contrôle interne et performances des entreprises publiques’’, se présente comme un cadre de dialogue afin de permettre aux entreprises publiques d’apprécier leur pratique de reddition de compte, d’identifier les goulots d’étranglement et renforcer leurs capacités pour le respect d’une bonne gouvernance. Les travaux organisés par la Direction générale des participations de l’Etat et de la dénationalisation (DGPED), visent à faire l’état des lieux et élaborer les perspectives pour une meilleure gouvernance des entreprises publiques béninoises. La mise en œuvre de cette initiative a permis d’apprécier au cours des années antérieures, une bonne amélioration de la gouvernance des entreprises publiques au Bénin. Toutefois, de nombreux défis restent encore à relever.

Qu’en pensent la DGPED et le MEF : Dans son allocution au début des travaux, la Directrice générale de la DGPED, Christel Yèbè, a révélé que plusieurs difficultés ont été constatées lors des rencontres organisées par la DGPED sur le terrain. Ce qui justifie le thème de cette édition. « Il revient que les acteurs des entreprises publiques soient mieux éclairés sur le fonctionnement du contrôle interne pour la gestion de l’entreprise, sa performance et également qu’ils soient mieux outillés pour sa mise en œuvre au sein de l’entreprise », a-t-elle indiqué avant d’exhorter les acteurs à une parfaite implication en vue d’une amélioration continue de la gouvernance dans les entreprises publiques. A sa suite, la Directrice adjointe de cabinet Adidjatou Hassan Zanouvi a, au nom du ministre Romuald Wadagni, exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent l’institution dans l’amélioration du système de gouvernance du Bénin. Ce qui témoigne de l’attachement du gouvernement à la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des entreprises publiques. Face aux défis à relever entre autres la production de l’information financière, Adidjatou Hassan Zanouvi invite les conseils d’administration à faire preuve de professionnalisme et d’efficacité dans l’exercice de leur mission afin de fournir à l’institution des informations financières et comptables.

Par ailleurs : Les acteurs des entreprises publiques présents à cette session ont eu droit à une communication inaugurale du Dr Horace Afadjinou, sur l’état de la gouvernance des entreprises en 2022. Trois autres communications sur les objectifs et enjeux du contrôle interne, la mise en place et fonctionnement du contrôle interne dans les entreprises publiques, les parties prenantes et responsabilité du contrôle interne, ont meublé les travaux de cette revue.

Rastel Dan