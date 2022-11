Festival national des sports et des loisirs (Fesnasl) 2022: Le Fndajsl convie les populations au stade Goho ce vendredi

Vues : 25

Le Festival national des sports et des loisirs s’ouvre vendredi prochain à Abomey. Initiative du fonds national pour le développement des activités de jeunesse de sports et de loisirs (Fndajsl) ce festival se tiendra sur trois jours au stade Omnisports de Goho. Il va être le rendez-vous pour les populations de la cité historique du pays d’aller à la découverte des fédérations sportives ainsi que des associations de loisirs. Ce sera à travers les visites de stands desdites fédérations, des diverses compétitions, démonstrations et des exhibitions. Outre cela, les populations suivront également un Gala de boxe et un match de football comme elles aiment bien.

Selon le comité d’organisation, il est prévu des récompenses avec des mots très intéressants pour les meilleurs des participants à cette édition du Fesnasl dont les éditions précédentes s’étaient tenues à Cotonou. A souligner que le Fesnasl pour le Directeur Général du Fndajsl, Imorou Bouraima, se veut être un rendez-vous festif entre les fédérations sportives et de loisirs et les populations. C’est alors qu’il invite les fils du territoire des houégbadjavis, à sortir massivement pour prendre part à ce festival.

Anselme Houenoukpo