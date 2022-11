Eau potable dans le Borgou et dans l’Alibori: 26 systèmes d’approvisionnement bientôt construits

Vues : 2

Le gouvernement a décidé de la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction de vingt-six (26) systèmes d’approvisionnement en eau potable multi villages dans les départements du Borgou et de l’Alibori. En effet, les vingt – six (26) sites représentent un lot de l’ensemble des quatre constitués dans le cadre de la réalisation des quatre-vingt-quinze (95) systèmes d’approvisionnement en eau potable multi villages dans plusieurs départements. L’Agence nationale pour l’Approvisionnement en Eau potable en Milieu rural a conduit les procédures d’appel d’offres ayant permis d’attribuer les marchés au titre des différents lots à l’exception de celui-ci afin d’éviter tout retard dans les délais fixés pour l’atteinte de l’objectif de l’accès universel à l’eau potable dans notre pays. Elle a sollicité l’autorisation du Conseil des Ministres pour contractualiser avec une entreprise qui a déjà fait ses preuves antérieurement. Le Conseil a donc marqué son accord pour que les départements du Borgou et de l’Alibori soient également pris en compte en même temps que tous les autres, pour la réalisation des systèmes d’approvisionnement en eau potable multi villages dans leur globalité. Les ministres concernés vont accomplir les diligences nécessaires pour le démarrage des travaux et leur bonne conduite.

Alban Tchalla