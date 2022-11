Législatives de 2023: Jacques Ayadji investit les 218 candidats de Moele-Bénin

Vues : 38

Jacques Ayadji dévoilant la liste des candidats

L’identité des candidats sur la liste du parti Moele-Bénin pour les législatives 2023 est désormais dévoilée. C’est à travers une cérémonie riche en couleur que le président du parti Jacques Ayadji a investi ses 218 candidats ce mercredi 02 novembre 2022 à Benin royal hôtel de Cotonou.

De quoi s’agit-il: C’est pour la première fois qu’un parti dévoile l’identité de ses candidats avant le dépôt des dossiers à la Cena. Jacques Ayadji a fait l’exception ce mercredi en faisant l’investiture des candidats inscrits sur sa liste électorale au vue de tout le monde quelques heures avant de déposer les dossiers de candidature à la Cena. Tout a commencé par l’intonation de l’hymne national du Bénin et ensuite celui du parti mettant tous les candidats debout en position de soldat prêt à aller aux fronts. Pour réussir sa mission Jacques Ayadji a mis en place plusieurs structures au sein du parti dont la direction des élections et manifestations officielles, (Demo) qui a joué un rôle colossal dans le processus de sélection des candidats de Moele-Bénin.

Ce qu’en dit le Demo : Au début de son allocution, le premier responsable de la direction des élections et manifestations officielles, Arsène Soglo a remercié le président Jacques Ayadji pour avoir pris l’initiative de créer une telle direction. « Nous avons travaillé d’arrache-pied et je peux vous dire aujourd’hui que la mission est accomplie. La déclaration de candidature de Moele-Bénin est prête à recevoir votre signature dès la fin de cette cérémonie », a-t-il rassuré en précisant cependant que le seul travail qui reste est celui qui sera fait sur le terrain afin que la soirée du 8 janvier soit glorieuse.

Les candidats de moele-Bénin prêtent serment

Ce qu’en dit le Président Jacques Ayadji : « Osons l’inclusion pour un Bénin inclusif », c’est le nom donné par Jacques Ayadji à la liste des candidatures de Moele-Bénin. A l’entame de son allocution, le président du parti a tenu remercier le président Patrice Talon pour la confiance qu’il accorde au parti Moele-Bénin. « Quand les gens disaient que moele-Bénin n’ira pas aux élections, le Président Talon a dit : ’’ils iront’’ », a rappelé Jacques Ayadji qui se dit fier de tout le travail qui a été fait à travers la persévérance et la clairvoyance des différentes coordinations de circonscription ainsi que le comité d’arbitrage et de sélection qui, dans un bilan de vérité a su concrétiser les positionnements qui font la fierté du parti. Au cours de la cérémonie, Jacques Ayadji a rappelé à tous les militants et surtout aux candidats les idéaux du parti afin d’avoir une présence effective de Moele-Bénin à l’Assemblée nationale. Il a également signalé que les grandes lignes du projet de législature sont achevées et sera présenté pendant les campagnes. S’agissant de la validité des dossiers à déposer à la Cena, Jacques Ayadji a fait savoir que l’institution en charge de la collecte des dossiers n’y trouvera pas de faute. « Nous sommes à 99% sur qu’il n’y aura pas d’erreur », rassure-t-il. Aux militants non retenus pour se présenter sur la liste, l’acteur politique les a remerciés pour leur engagement aux côté de Moele-Bénin avant de leur attribuer la tâche qui les incombe. « Aujourd’hui, nous avons 218 ambassadeurs à envoyer, le rôle des militants non sélectionnés est de travailler à ce que nos ambassadeurs rapportent le triomphe le 8 janvier 2023 », a exhorté le président du parti en leur rassurant que leur tour viendra.

Entre les lignes : La dernière étape essentielle de la cérémonie a été l’investiture des 218 candidats venus de toutes les circonscriptions électorales. Main droite tendue en haut, ils ont tous prêté serment et s’engagent à respecter une fois élu, les principes et règles prescrits par le parti.

Assise Agossa