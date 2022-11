Soirée de l’excellence, édition 2022: HECM célèbre le mérite de ses meilleurs étudiants

Vues : 2

Organisée chaque année pour célébrer les mérites et promouvoir le travail bien fait, la 23ème édition de la soirée de l’excellence de la Haute école de commerce et de management (HECM) s’est tenue le samedi 29 octobre 2022 au palais des congrès de Cotonou. Cette célébration qui a réuni un nombre important de personnalités a été marquée par la sortie de la promotion 2022 de Licence et Master et la remise des prix aux étudiants les plus méritants.

Qu’est-ce qu’il retenir : Des motos, des lots d’ordinateurs portatifs et d’ordinateurs portables, des routeurs et pockets wifi 4G + 2 mois de connexion illimitée, des ouvrages didactiques, des bons de stages et bons de réduction de formation allant jusqu’à 30%, une imprimante, stylos, casquettes et tee-shirts. Ce sont là les prix que la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) a octroyés à ses meilleurs étudiants ayant totalisé au moins et plus la moyenne de 15 sur 20. Ces majors de promotions ont été primés selon leur année d’étude que ce soit au niveau licence ou master. A la faveur de cette même cérémonie, la promotion 2022 de Licence et de Master a reçu son parchemin dans plusieurs filières.

Quelles sont ces filières : Il s’agit entre autres du tourisme et hôtellerie, finance comptabilité et audit, marketing communication et commerce, réseau informatique et télécommunication, assistanat de direction, banque finance et assurance, journalisme, transport logistique, informatique industrielle et maintenance, entrepreneuriat et gestion des projets…

Qui étaient présents : La soirée de remise de ces prix s’est déroulée en présence du promoteur de l’école, l’honorable Aké Natondé, du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, des députés Orden Alladatin et Sèdami Mèdégan Fagl, du Directeur général de l’enseignement supérieur, Youssao Abdou Karim Issaka, des étudiants, le personnel administratif et enseignant de l’école ainsi que leurs partenaires sans oublier les parents et familles des lauréats. Le Directeur général de Moov Africa Bénin est le parrain de cette promotion. Son représentant Mostafa El Houti a déclaré que le diplôme n’est pas une fin en soi. « C’est un moyen qui facilite une certaine porte dans le monde professionnel », fait-il savoir. Il a prodigué des conseils aux récipiendaires en leur invitant à se fixer des objectifs clairs. « N’arrêtez pas de vous former pour affiner vos compétences. Formez-vous par tous les moyens », a-t-il conseillé. Les récipiendaires ont pris l’engagement par la voix de Charbel Abdalla de mettre en pratique les valeurs à eux enseignées. Il a remercié le fondateur de HECM, le député Aké Natondé pour son leadership, son esprit de management et son dévouement en faveur de la jeunesse.

Que disent les acteurs : Le professeur Albert Chincoun est le directeur général délégué de l’HECM. Il a au nom du promoteur, l’honorable Aké Natondé remercié toutes les entreprises partenaires qui ont offert des bons de stage à leurs étudiants au cours de la soirée de 2021 et toutes celles qui viennent de leur en offrir cette année. « Ces bons de stage ont permis et vont permettre à nos étudiants d’effectuer leurs stages dans de bonnes conditions et de rédiger leurs mémoires de fin de formation sans difficultés. L’encadrement dont ils ont bénéficié et dont ils vont encore bénéficier au cours de ces stages constitue pour eux un préapprentissage à la vie professionnelle », a-t-il dit. Représentant la ministre de l’Enseignement supérieur, Youssao Abdou Karim Issaka a félicité le travail qui se fait à l’HECM et souligné que ses offres de formation sont en parfaite harmonie avec le PAG 1 et 2.

A propos de l’HECM : Créée en septembre 1999, HECM compte aujourd’hui 08 sites répartis sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit des sites de Jéricho, de Porto-Novo, de Calavi, d’Akpakpa, d’Atrokpocodji, de Bohicon, de Parakou et de Natitingou. Deux autres sites en construction, celui de Kandi et celui d’Aplahoué seront opérationnels respectivement dès les rentrées académiques 2023-2024 et 2024-2025. D’année en année, le fichier des entreprises et universités partenaires n’a cessé d’augmenter : des dizaines d’entreprises collaborent aujourd’hui avec HECM. Trois universités nationales échangent leurs enseignants avec ceux de l’HECM et reçoivent des apprenants de HECM pour un cycle d’enseignement supérieur. 10 universités privées étrangères reçoivent également ses étudiants.

