Assemblée nationale : Le 7ème rapport d’activités de Vlavonou plébiscité

Vues : 2

Plusieurs députés saluent son leadership et sa gouvernance à la tête de la 8ème législature

Louis Gbèhounou Vlavonou, Président de l’Assemblée nationale

Le 7ème rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou présenté au palais des gouverneurs le lundi 31 Octobre 2022 a reçu l’onction de tous les députés présents ou représentés. Il est apprécié de ses pairs et témoigne de la bonne gouvernance de l’institution au cours de la 8ème législature.

De quoi s’agit-il ? La présentation du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale couvrant la période du 1er Avril au 30 Septembre 2022 est le seul point inscrit à l’ordre du jour de la plénière du lundi 31 octobre 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Au regard du volume du document, la plénière a opté pour la présentation d’une synthèse des activités menées par l’institution au plan interne, externe, au niveau du cabinet du Président de l’assemblée nationale sans oublier les difficultés et les perspectives envisagées.

Que peut-on retenir de ce rapport ? Primo, au titre des activités menées au plan interne, la présentation du Président Louis Gbèhounou Vlavonou renseigne que les taux de participation des députés aux travaux en plénière et en commissions sur la période de référence varient entre 70 et 75%. En ce qui concerne le travail législatif, 03 lois organiques et 08 lois ordinaires ont été votées. Le contrôle de l’action gouvernementale au cours de la période s’est accentué sur des questions orales avec débats et des questions d’actualité. Toujours au nombre des activités au plan interne, le Président Vlavonou a notifié à ses pairs les actes pris pour régulariser la situation administrative des agents promus sur la base de leurs nouveaux diplômes ; pour procéder à l’avancement du personnel au titre de 2022 et pour classifier les agents dans leurs corps respectifs et dans la nouvelle nomenclature des catégories, échelles et échelons. Le Président a aussi saisi l’occasion de ce rapport d’activités pour rappeler la création du Centre médico-social pour la prise en charge sanitaire à l’interne des députés et du personnel parlementaire. Toujours au chapitre des activités menées au plan interne, le Président a évoqué la passation de 09 marchés publics grâce au fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics (PRMP) et la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP), le versement en temps réel des cotisations familiales ; l’avènement de la Télévision Hémicycle, l’intensification de la page Youtube de l’Assemblée nationale etc.

Secundo, l’autorité parlementaire a abordé les activités menées au plan externe. Au niveau de la diplomatie parlementaire, il a rendu compte de l’organisation par visioconférence de 08 rencontres internationales, de la visite d’amitié des parlementaires autrichiens et de la mission d’information et de contact de la commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Parlant des missions à l’étranger, le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou a participé à la 47ème session de l’APF à Kigali au Rwanda. C’est au cours de ladite session que les sanctions contre le Parlement du Bénin ont été levées. Toujours au titre des missions à l’étranger, 30 députés ont participé à 24 rencontres dont 16 statutaires et 08 non statutaires. Par ailleurs, les audiences, les activités du Groupe de sécurité de l’Assemblée nationale, la montée des couleurs tous les lundis avec des communications sur le civisme, les activités de la Cellule d’audit interne sont entre autres les activités menées par le cabinet du Président de l’Assemblée nationale.

Tertio, il convient de retenir que malgré le bilan combien élogieux, l’Assemblée nationale est confrontée à certaines difficultés liées entre autres au manque d’outils, de matériels de travail et l’informatisation insuffisante des services de l’institution. Néanmoins, le Président Vlavonou a rassuré en termes de perspectives de ce que l’institution aspire à être mieux gouvernée, efficace et républicaine.

La gouvernance Vlavonou saluée

Prenant la parole, les députés ont salué la gestion du Président Louis Gbèhounou Vlavonou et ses prouesses au plan diplomatique. Pour l’honorable Assan Seibou, ce rapport est un bilan de la 8ème législature. Face aux résultats obtenus, il a exprimé son honneur et surtout sa satisfaction d’être de cette législature et d’avoir travaillé aux côtés du président Vlavonou qu’il qualifie d’un haut cadre de la Douane qui a pu rehausser le Parlement et le Bénin au plan diplomatique faisant allusion à la levée de la sanction de l’APF. À sa suite, le député Abdoulaye Gounou a apprécié la convivialité que l’autorité parlementaire a imprimée à la 8ème législature. Même son de cloche du côté de l’honorable Romarique Sèdami Médégan qui salue la qualité du management dont fait preuve l’autorité parlementaire à chaque session depuis l’avènement de la 8ème législature. Pour elle, le présent rapport mérite célébration car le Président Vlavonou fait honneur à tous les députés. « Vous avez fait de la 8ème législature, la meilleure législature » a conclu l’honorable Augustin Ahouanvoèbla en hommage au Président de la 8ème législature.

Fidèle Kénou