Travaux de l’audit recommandé de la Léip pour les législatives: La liste électorale plébiscitée : Opposition, Mouvance et la société civile d’accord avec Gougbédji

-6 599 223 électeurs attendus au scrutin du 08 janvier 2023

Pari gagné pour le mandataire mandataire Cyrille Gougbédji

La commission en charge de l’évaluation de la Liste électorale informatisée (Léip) devant servir pour le vote aux prochaines législatives de 2023 a achevé sa mission. Pendant cinq jours, trois experts choisis par les partis politiques notamment des partis de la mouvance, de l’opposition et les membres de la société ont examiné la Léip pour veiller à ce qu’elle ne comporte ni des électeurs fictifs ou multiples. Il s’agit entre autres des partis comme l’Union Progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain, Les Démocrates, le Mouvement Populaire de Libération, la Nouvelle Force Nationale et la Grande Solidarité Républicaine, Moele-Bénin… Au terme de leurs travaux, le consensus apparait sur la Léip au regard des avis des uns et des autres. En effet, 6 599 223 potentiels électeurs pourront voter le dimanche 8 janvier 2023. A en croire le président du Fonac Jean-Baptiste Elias, les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance et les différents acteurs se sont mis d’accord sur la liste. « Les travaux se sont déroulés dans une ambiance parfaite qui a conduit à arrêter quelque chose qui nous permet d’aller aux élections le 8 janvier 2023 au Bénin. Tout le monde autour de cette table s’est mis d’accord », a-t-il déclaré. Etant le premier à alerter sur le danger que représente pour lui la première liste, Jean-Baptiste Elias a rassuré que les béninois pourront désormais voter sans crainte. « Les 19, 20, 24, 25, 26 et 28 octobre 2022, nous avons adopté un protocole. Les partis politiques ont exprimé leur préoccupation et nous nous sommes entendus sur les préoccupations des uns et des autres. Avec cette liste, nous irons aux élections dans de bonnes conditions pour que tout se passe dans la paix et la transparence », a rassuré Jean-Baptiste Elias. Cependant, la société civile et les parties ont formulé une recommandation au gestionnaire mandataire. Celle d’avoir un mécanisme d’authentification des électeurs pour accompagner le modèle. Cette liste sera transmise à la Céna le 08 novembre prochain.

Ils ont dit :

L’he Assan Seïbou, membre du Bloc Républicain

« Nous avons aujourd’hui une liste fiable »

« J’ai passé 5 jours dans cet exercice de l’audit de la Leip. J’ai émis effectivement des observations et je crois que ces réserves, nous pouvons les lever logiquement. Mes inquiétudes se sont dissipées. Nous avons aujourd’hui une liste fiable »

Christelle Houndonougbo, membre de l’UP le Renouveau

« L’outil que nous avons aujourd’hui, il faut le maintenir »

« Toutes les parties se disent que nous avons unanimement une liste électorale acceptable. En ce qui nous concerne à l’UP le Renouveau, nous avons une liste fiable pour aller aux élections. Nous encourageons et nous félicitons le travail qui a été fait au niveau de l’Anip. L’outil que nous avons aujourd’hui, il faut le maintenir et l’améliorer pour le futur. Notre responsabilité c’est que nous puissions parler aux populations pour que chacun puisse aller vérifier son nom

Alain Adihou, membre des Démocrates

« C’est une bonne liste »

« Ce qui existait comme Lepi n’en était pas une liste correcte, fiable. Mais aujourd’hui, je suis heureux de dire à la nation. Ce qui est fait est un très bond en avant. La liste électorale qui existe aujourd’hui est acceptable. C’est une bonne liste ».

Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin

« Tout s’est bien passé »

« Tout s’est bien passé. Et chaque parti politique doit pouvoir communiquer, convaincre ses militants et ses sympathisants pour aller s’exprimer pour pouvoir en bénéficier ».

Jean-Baptiste Elias, président du Fonac

« Avec cette liste, nous irons à l’élection dans de bonnes conditions »

« Je profite de l’occasion pour remercier le premier responsable de l’Anip de l’idée de faire cette liste, une liste transparente. Avec cette liste, nous irons à l’élection dans de bonnes conditions pour que tout se passe bien dans la paix et dans la transparence ».

Alban Tchalla