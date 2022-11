Soutenance de thèse de doctorat en sociologie-anthropologie à l’Uac: Florentin Bessan Kokou fait Docteur dans la spécialité culture et société

Vues : 7

Florentin Bessan Kokou, nouveau docteur

La soutenance publique de thèse de doctorat de Florentin Bessan Kokou en Sociologie-anthropologie, dans la spécialité culture et société, s’est déroulée ce lundi 31 octobre 2022 à l’Université d’Abomey-Calavi. Elle porte sur le thème : « Et ils disent qu’ils sont dààgbovi ! Socio-histoire d’une communauté religieuse au Sud-Bénin ».

De quoi s’agit-il : Candidat à plancher ce lundi, Florentin Bessan Kokou, a obtenu son grade de docteur cet après-midi à l’Université d’Abomey-Calavi. Après plusieurs années de recherche sur la communauté religieuse de Banamè au sud du Bénin, il a présenté les fruits de ses travaux de recherche devant un jury international. Le jury a trouvé qu’il a abordé un sujet pertinent de grand intérêt pour la science. Son sujet développé avec une méthodologie très adéquate a abouti à des résultats probants. A cet effet, le jury l’a déclaré digne du grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en sociologie-anthropologie, spécialité culture et société, avec la mention très honorable et les félicitations des membres du jury.

Ce que l’impétrant a défendu : La thèse vise à décrire l’histoire sociale de l’Eglise de Banamè. Pour le candidat Florentin Bessan Kokou, la Très Sainte Eglise de Jésus-Christ de Banamè en tant que nouveau mouvement religieux, a sa propre histoire à l’instar des autres communautés religieuses. « En tant qu’institution religieuse autonome, elle est apparue dans un contexte sociopolitique et religieux désespérant. Elle dispose d’une organisation sociale et prosélytiste, qui instaure entre elle et l’église catholique un double sentiment de menace et de persécution », a justifié l’impétrant. Selon ses dires, ce nouveau mouvement religieux dans son évolution entretient des rapports en lien avec l’économie, la politique et la culture, laborieux parfois conflictuels avec les autres communautés religieuses. Dans sa thèse, Florentin Bessan Kokou a défendu que ce mouvement religieux contrairement aux autres communautés religieuses a très tôt et sans détour affiché et assumé sa dimension politique..

Qui sont les membres du jury : Le jury chargé d’examiner son travail est composé du professeur Sidonie Clarisse Hedible, présidente du jury. Elle avait à ses côtés, trois examinateurs : Komi Kouvon, professeur titulaire (Université de Lomé) ; Padabo Kélèm Tata, Maître de Conférences (Université de Kara au Togo) ; Jacques Evrard Aguia Daho, Maître de Conférences, Université Nationale d’Agriculture du Benin. Le directeur de thèse est le professeur Dodji Amouzouvi. .

Que disent les membres du jury : Pour Padabo Kélèm Tata, le candidat a bien fait de choisir ce fait religieux multidimensionnelle. « La religion est au carrefour de toute chose. Elle est multiple en Afrique », a-t-il déclaré. Il a cité entre autre le christianisme, l’islam, les religions endogènes …Selon ses dires, il y a une coexistence pacifique entre les religions en Afrique sinon il n’y aurait pas toutes ces catégories de religions dans lesquelles les populations cohabitent ensemble. « La thèse aborde le grand problème du choix de la religion dans nos société », a martelé le professeur Komi Kouvon. Pour sa part, il a fait remarquer que ce travail peut être justifié sur trois principes. « La crise de l’aide publique, la dynamique de liberté de Dieu et la crise au sein de la communauté catholique », a-t-il précisé. Il a fait remarquer que le candidat a exploré plusieurs pistes de recherche. « La thèse est de très bonne facture », a confié la présidente du jury, professeur Sidonie Clarisse Hedible. Au terme de cette soutenance, le jury l’a reçu au grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi.

Alban Tchalla